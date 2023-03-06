Украинским пенсионерам будут ежемесячно выдавать доплату в 570 грн: кто может рассчитывать

Украинские пенсионеры, старше 70 лет, могут рассчитывать на ежемесячные компенсационные выплаты в около 300-570 грн. Однако только при условии, что получаемые ими пенсии меньше 10 340 грн.

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Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак. Она отметила:

пенсионеры возрастом 70-75 лет могут рассчитывать на выплату до 300 грн;

75-80 лет – до 456 грн;

старше 80 лет – до 570 грн.

"Ежемесячные компенсационные выплаты – это не новая инициатива. Она была введена еще с 2020 года. ... Такая выплата производится, если размер пенсии, которую получает человек, не достигает 10 340 грн", – объяснила она.

При этом Марчак напомнила: 1 марта 2023 года в Украине были проиндексированы пенсии тех граждан, которые получают наименьшие выплаты. Замминистра подчеркнула, что раньше они не подлежали индексации – ведь:

их размеры привязаны к прожиточному минимуму;

они пересматривались именно во время роста прожиточного минимума.

"К сожалению, тенденция такова, что в предыдущие годы прожиточный минимум рос намного медленнее, чем были темпы индексации. В этом году, чтобы исправить ситуацию, что наименьшие пенсии росли медленнее всего, эти выплаты были включены в индексацию. ... Это затронуло более 4 млн человек", – рассказала Марчак.

Украинцам установили новые пенсии

С 1 марта практически всем украинским пенсионерам увеличили выплаты. Минимальная прибавка составила 100 грн, максимальная – 1500 грн. В среднем повышение составило около 400-500 грн.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, в целом это самое масштабное повышение за последние годы. При этом, подчеркивается, повышение минимальных пенсий компенсирует отмену индексации прожиточного минимума.

В то же время, отмечается, такого повышения "все равно недостаточно, чтобы компенсировать рост цен". В частности, по словам экс-министра соцполитики Андрея Ревы, "пенсия должна быть на уровне 4 тыс. грн".

Как сообщал OBOZREVATEL, номера горячей линии ГУ Пенсионного фонда Украины для жителей Киева были изменены. Именно эти номера можно набирать, если требуется консультация касательно пенсий, жилищных субсидий и других выплат от государства.

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