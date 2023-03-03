Куда звонить для консультаций касательно пенсий и субсидий: в Пенсионном фонде предоставили номера

Номера "горячей линии" ГУ Пенсионного фонда Украины для жителей Киева были изменены. Именно на эти номера можно набирать, если требуется консультация касательно пенсий, жилищных субсидий и других выплат от государства.

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Номер, на который нужно звонить – 0 800 500 680. Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в городе Киеве.

В ведомстве добавили, что номера телефонов "горячей линии" в отделе обслуживания военнослужащих и других категорий населения (сервисный центр) управления обслуживания граждан не изменились: (044) 453-47-82 и (093) 389-24-47.

Также в ПФУ уточнили время работы "горячих" телефонных линий. С понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу – с 8 до 15:45.

Позвонив по "горячей линии" можно получить ответы на общие вопросы. Следует отметить, что вышеуказанные номера действуют только для людей, проживающих в столице.

Ранее сообщалось, что украинцы могут остаться без жилищной субсидии, если допущена ошибка в декларации. При этом у гражданина есть 30 дней (с момента подачи документов), чтобы исправить его.

При этом в случае обнаружения ошибки в документе ответственный орган должен известить заявителя. Об этом сообщают в ПФУ. В полномочном органе сами выбирают, как известить ошибку – в личной беседе, почтовой связью, SMS-сообщением, письмом на электронную почту, сообщением через веб-портал Пенсионного фонда или через Дія. После уведомления заявителя будет 30 дней, чтобы исправить ошибку.

OBOZREVATEL писал ранее о том, учитывается ли помощь ООН и других организаций при начислении субсидии в Украине.

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