В Украине провели самое масштабное повышение пенсий: пересчитали даже тем, кому не обещали

В Украине с 1 марта провели расширенное осовременивание пенсий. Помимо индексации почти на 20%, также пересчитали и минимальный размер пенсии. В результате новый размер выплат практически у каждого пенсионера.

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Минимальная прибавка составит 100 грн, а максимальная – 1500 грн. В среднем же можно рассчитывать на повышение около 400-500 грн.

О том, как и кому пересчитали пенсии и почему впереди ждут большие проблемы, читайте в материале OBOZREVATEL.

Пересчитают минимальные пенсии

В Украине около 4 млн пенсионеров (а это около 40%) получают минимальную пенсию – 2093 грн. Часть из них, если учитывать пособие, рассчитанное по формуле, не заработали и эту сумму – государство им "дотягивает" выплату до минимально возможного размера. А так как по правилам индексировать (повышать) могут только пенсию, которую украинец заработал, на повышение такие люди рассчитывать не могли.

Как рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович, чтобы решить эту проблему, такие пенсии увеличат на 19,7%, но считать будут, исходя из размера выплат в прошлом году. По сравнению с действующими выплатами повышение ожидается на 420-520 грн (т. е. люди получат около 2,5 тыс. грн).

"Для таких людей мы взяли их фактическую выплату по состоянию на прошлый март и проиндексировали ее на 19,7%", – рассказала Жолнович. Повышение коснется 4,2 млн украинцев.

Кто и какое повышение получит

В рамках осовременивания на 19,7% повысят пенсии для 5,2 млн украинцев. Оно произойдет в результате перерасчета показателя средней зарплаты. Но и здесь стоит учитывать, что от размера фактической пенсии повышение будет менее значительным.

Те украинцы, которые вышли на пенсию с 2020 года, по закону не имеют права на индексацию. Однако они получат прибавку на 100 грн. Также сохранятся доплаты для пенсионеров, которые достигли определенного возраста.

тем, кому от 70 до 75 лет, будут доплачивать 300 грн;

от 75 до 80 лет – 456 грн;

после 80 лет – 570 грн.

В то же время ученым и чиновникам пенсии повысят только с июля (и также на 19,7%). В целом это будет самое масштабное повышение за последние годы. При этом повышение минимальных пенсий компенсирует отмену индексации прожиточного минимума.

Важно добавить, что такого повышения все равно недостаточно, чтобы компенсировать рост цен. К примеру, как рассказал OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева, по его подсчетам, пенсия должна быть на уровне 4 тыс. грн.

Временное решение перед крупными проблемами

Сейчас пенсии украинцам удается выплачивать в том числе благодаря нашим военным, рассказывает ученая Лидия Ткаченко. Численность армии значительно увеличилась, резко выросли и зарплаты военных. Высокие белые зарплаты позволяют пополнять Пенсионный фонд.

Но после победы Украины в войне численность армии сократится, часть военных будет демобилизована. А найти эквивалентную зарплату на рынке труда будет сложно. Поступления в Пенсионный фонд снизятся. При этом уже сейчас один работающий украинец своими взносами содержит одного пенсионера.

Какой сейчас уровень теневых зарплат, неизвестно. Однако, вероятно, эта цифра значительно хуже довоенной. Взнос с минимальной зарплаты позволяет выплачивать пенсионеру всего 1 474 грн. Чтобы размер пенсии был хотя бы на уровне 5 тыс. грн при таком соотношении пенсионеров и работающих, средняя зарплата должна составлять около 23 тыс. грн.

И речь идет именно о белой зарплате. В Кабинете министров и Офисе президента заявляют о том, что необходимо провести реформу пенсионной системы вместе с внедрением накопительного уровня пенсионного обеспечения. Вместе с тем говорят и о необходимости снизить налоговую нагрузку на зарплаты. Эти две задачи совместить невозможно.

Согласно оценкам НБУ, за границей находятся 4,5 млн украинцев. И абсолютное большинство из них – работоспособные женщины. Если к ним после окончания войны присоединятся мужчины, это приведет к более масштабному демографическому кризису. И как будет в таких условиях функционировать пенсионная система – большой вопрос.

Чтобы сохранить стабильную работу Пенсионного фонда, украинцам придется отказаться от зарплат в конвертах. Либо придется выбирать: получать "конверт" и самостоятельно содержать своих пожилых родителей с надеждой, что так же поступят и собственные дети, либо платить взносы и налоги с полного размера зарплаты и иметь небольшую, но стабильную пенсионную выплату.