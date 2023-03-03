Украинцам установили новые пенсии: разница – 400-500 грн

Практически всем украинским пенсионерам увеличили выплаты с 1 марта. Минимальная прибавка составила 100 грн, максимальная – 1 500 грн. В среднем повышение составило около 400-500 грн.

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Это было сделано в рамках расширенного осовременивания пенсий, говорится в материале OBOZREVATEL. Отмечается: помимо индексации почти на 20%, также пересчитали и минимальный размер пенсии.

"В рамках осовременивания на 19,7% повысят пенсии для 5,2 млн украинцев. Оно произойдет в результате перерасчета показателя средней зарплаты. Но и здесь стоит учитывать, что от размера фактической пенсии повышение будет менее значительным", – говорится в материале.

При этом, подчеркивается, те украинцы, которые вышли на пенсию с 2020 года, по закону не имеют права на индексацию. Однако они получат прибавку на 100 грн.

Также сохранятся доплаты для пенсионеров, которые достигли определенного возраста. Так:

тем, кому от 70 до 75 лет, будут доплачивать 300 грн;

от 75 до 80 лет – 456 грн;

после 80 лет – 570 грн.

"В целом это будет самое масштабное повышение за последние годы. При этом повышение минимальных пенсий компенсирует отмену индексации прожиточного минимума", – говорится в материале.

В то же время, подчеркивается, такого повышения "все равно недостаточно, чтобы компенсировать рост цен". В частности, по словам экс-министра соцполитики Андрея Ревы, "пенсия должна быть на уровне 4 тыс. грн".

Как сообщал OBOZREVATEL, номера "горячей линии" ГУ Пенсионного фонда Украины для жителей Киева были изменены. Именно эти номера можно набирать, если требуется консультация касательно пенсий, жилищных субсидий и других выплат от государства.

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