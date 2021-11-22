Украинский подросток подделал Дію ради продажи "липовых" COVID-сертификатов

Подростка из Николаева поймали на подделке СOVID-сертификатов с помощью фейкового приложения Дія. Парень продавал "липовые" электронные документы по 250-650 грн. Всем его клиентам тоже грозит наказание.

Свои "услуги" парень рекламировал в мессенджере Telegram, а деньги получал на электронный кошелек российского платежного сервиса. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Клиенты злоумышленника получали доступ к приложению, который визуально копирует Дію. На "липовом" ресурсе было авторизовано более 1000 человек.

Их уже разыскивают, чтобы привлечь к ответственности. "Принимаются меры по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения, привлечению к ответственности лиц, которые приобрели услугу", – говорится в сообщении.

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По данным следствия, парень создавал поддельные копии сертификатов о вакцинации в специальном редакторе. Во время обыска дома у подозреваемого нашли файлы фейкового мобильного приложения Дія, переписку с покупателями, сведения о продаже и получении средств.

Прокуратура утверждает, что подросток нарушил ч. 1 ст. 361 УК Украины. Санкция по этой статье предусматривает:

штраф от 600 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 10,2 тыс. до 17 тыс. грн);

ограничение свободы на 2-5 лет;

лишением свободы на срок до 3 лет (с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без него).

Это уже не первый случай, когда мошенники подделывают сертификаты в Діє. В Министерстве цифровой информации уже предупредили, что использование фейкового приложения приравнивается к подделке документов и может наказываться тюремным заключением на срок до 3 лет.

К тому же оригинал очень просто отличить от подделки – нужно верифицировать документы в Дії по QR-коду, а не проверять их визуально. Именно о таком способе проверки документов в приложении постоянно напоминают в Минцифре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 21-летнему украинцу, который создал фейковое приложение Дія, предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации. Разрешение на это дало Министерство внутренних дел. При этом глава Минцифры Михаил Федоров заверил, что это единичный случай, и в дальнейшем такой "благотворительности" не будет.