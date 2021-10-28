21-летнему разработчику фейковой Дії предложили стажировку в Минцифре. Фото

21-летнему украинцу, который создал фейковое приложение Дія, предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации. Разрешение на это дало Министерство внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба МВД, до суда молодой человек будет проходить "перевоспитание в ІТ", работая над социальными проектами в Минцифре.

Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в Facebook написал, что МВД ориентированы на строительство сервиса, а не выполнять роль карательного органа.

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"Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую Дію. Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постараться в министерстве", – сообщил он.

При этом Енин отметил, что парень все же понесет ответственность по ст. 358 Уголовного кодекса "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". Санкция статьи предусматривает штраф от 1 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 тысяч гривен) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Напомним, что Киберполиция меньше чем за день нашла и задержала создателя фейкового приложения Дія. Им оказался 21-летний житель Запорожья, он продавал липовый сервис несовершеннолетним по 100 грн. С его помощью подростки получали возможность покупать алкоголь и сигареты.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник сказал, что фейковое приложение Дія, распространяющееся в сети, опасно с точки зрения утечки информации о личных счетах, банковских картах и т.п.