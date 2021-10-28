21-летнему разработчику фейковой Дії предложили стажировку в Минцифре. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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21-летнему разработчику фейковой Дії предложили стажировку в Минцифре. Фото

21-летнему украинцу, который создал фейковое приложение Дія, предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации. Разрешение на это дало Министерство внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба МВД, до суда молодой человек будет проходить "перевоспитание в ІТ", работая над социальными проектами в Минцифре.

Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в Facebook написал, что МВД ориентированы на строительство сервиса, а не выполнять роль карательного органа.

Михаил Федоров и Евгений Енин вместе парнем, который создал фейковую Дію
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"Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую Дію. Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постараться в министерстве", – сообщил он.

21-летнему разработчику фейковой Дії предложили стажировку в Минцифре

При этом Енин отметил, что парень все же понесет ответственность по ст. 358 Уголовного кодекса "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". Санкция статьи предусматривает штраф от 1 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 тысяч гривен) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Пост Енина в соцсети

Напомним, что Киберполиция меньше чем за день нашла и задержала создателя фейкового приложения Дія. Им оказался 21-летний житель Запорожья, он продавал липовый сервис несовершеннолетним по 100 грн. С его помощью подростки получали возможность покупать алкоголь и сигареты.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник сказал, что фейковое приложение Дія, распространяющееся в сети, опасно с точки зрения утечки информации о личных счетах, банковских картах и т.п.

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