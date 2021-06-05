Украинские заробитчане в Польше могут зарабатывать до 100 тыс. грн в месяц: кому платят больше всех

Украинские заробитчане в Польше могут зарабатывать до 100 тыс. грн. Самые высокие зарплаты предлагают дальнобойщикам и медикам.

Это следует из опубликованных данных кадрового портала work.ua. Так, врач общей практики в Польше может зарабатывать 42-100 тыс. грн. "Компания предлагает трудоустройство для врачей/работников скорой помощи в медицинских учреждениях Польши как в государственном, так и в частном секторе на основании – Трудового договора (Umowa o prace)", – говорится в объявлении.

Директор по персоналу в Польше может зарабатывать 65-85 тыс. грн. Среди требований:

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опыт работы на аналогичной должности минимум 2 года;

знания английского языка на уровне С1;

знания польского языка (приветствуются);

готовность работать в другой стране долгий период.

Водитель-дальнобойщик может рассчитывать на зарплату в размере 72,6 тыс. грн. На такую вакансию рассмотрят украинца возрастом не старше 56 лет, с опытом работы не менее года в Украине и не менее 3 месяцев в ЕС. Также среди пожелание указали:

разговорное знание английского либо немецкого языка приветствуется;

сертификат ADR.

Как ранее писал OBOZREVATEL: