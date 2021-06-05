Украинские заробитчане в Польше могут зарабатывать до 100 тыс. грн в месяц: кому платят больше всех
Украинские заробитчане в Польше могут зарабатывать до 100 тыс. грн. Самые высокие зарплаты предлагают дальнобойщикам и медикам.
Это следует из опубликованных данных кадрового портала work.ua. Так, врач общей практики в Польше может зарабатывать 42-100 тыс. грн. "Компания предлагает трудоустройство для врачей/работников скорой помощи в медицинских учреждениях Польши как в государственном, так и в частном секторе на основании – Трудового договора (Umowa o prace)", – говорится в объявлении.
Директор по персоналу в Польше может зарабатывать 65-85 тыс. грн. Среди требований:
опыт работы на аналогичной должности минимум 2 года;
знания английского языка на уровне С1;
знания польского языка (приветствуются);
готовность работать в другой стране долгий период.
Водитель-дальнобойщик может рассчитывать на зарплату в размере 72,6 тыс. грн. На такую вакансию рассмотрят украинца возрастом не старше 56 лет, с опытом работы не менее года в Украине и не менее 3 месяцев в ЕС. Также среди пожелание указали:
разговорное знание английского либо немецкого языка приветствуется;
сертификат ADR.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Летом 2021-го для работы в Финляндию прибудут до 10 000 человек, в основном из Украины, России и Таиланда, несмотря на опасения, что среди местных жителей резко увеличится опасность распространения COVID-19.
В Польше 56% работодателей нанимают иностранцев, а 42% хотят, чтобы люди из других стран работали у них долгосрочно. Пандемия COVID-19 не сильно повлияла на количество привлеченных к работе украинцев.