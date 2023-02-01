Украинские 10 копеек продают дороже 1000 долларов: почему такая цена
В Украине за 40 тыс. грн (более 1 тыс. долларов) продают 10 копеек 1992 года. Такая цена обусловлена ее редкой разновидностью – 1.14ГАм.
Объявление размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:
- монета отчеканена из латуни;
- в реставрации не нуждается;
- находится в хорошем состоянии;
- дефектов не имеет.
"Монета 10 копеек 1992. Разновидность один четырнадцать ГАм. Редкая", – говорится в объявлении.
Как отличить редкие 10 копеек от остальных
Как объясняют специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить 10 копеек 1992 года разновидности 1.14ГАм можно по ряду признаков. В частности:
- среднем зубе трезуба – он утолщен сверху;
- верхушках букв Ї и Н – они прямые, не загнутые;
- хвостику грозди №3 – он длинный и тонкий;
- гурте с мелкой или крупной насечкой.
За какие еще 10-копеечные готовы платить большие деньги
По словам специалистов, от 8 000 грн до 10 000 грн на аукционах готовы платить за другие 10 копеек 1992 года – разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:
- средний зуб трезуба – острый, узкий;
- пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;
- гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;
- гурт с крупной насечкой.
А за монету в 10 копеек 1994 года разновидности 2БАм можно выручить от 3 000 грн до 4 000 грн. Узнать ее можно по:
- замкнутом четвертом зерне третьего колоса;
- четвертом зерне четвертого колоса, которое касается листа;
- маленькой нижней ягоде в грозди №2.
Как сообщал OBOZREVATEL, платить хорошие деньги коллекционеры готовы и за монеты в 50 копеек. При чем, разных разновидностей.
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