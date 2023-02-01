newspaper
img

Украинские 10 копеек продают дороже 1000 долларов: почему такая цена

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
759
Украинские 10 копеек продают дороже 1000 долларов

В Украине за 40 тыс. грн (более 1 тыс. долларов) продают 10 копеек 1992 года. Такая цена обусловлена ее редкой разновидностью – 1.14ГАм.

Видео дня

Объявление размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:

  • монета отчеканена из латуни;
  • в реставрации не нуждается;
  • находится в хорошем состоянии;
  • дефектов не имеет.
В Украине за 40 тыс. грн продают 10 копеек 1992 года

"Монета 10 копеек 1992. Разновидность один четырнадцать ГАм. Редкая", – говорится в объявлении.

Цена монеты обусловлена ее редкой разновидностью – 1.14ГАм

Как отличить редкие 10 копеек от остальных

Как объясняют специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить 10 копеек 1992 года разновидности 1.14ГАм можно по ряду признаков. В частности:

  • среднем зубе трезуба – он утолщен сверху;
  • верхушках букв Ї и Н – они прямые, не загнутые;
  • хвостику грозди №3 – он длинный и тонкий;
  • гурте с мелкой или крупной насечкой.
Как отличить редкие 10 копеек от остальных

За какие еще 10-копеечные готовы платить большие деньги

По словам специалистов, от 8 000 грн до 10 000 грн на аукционах готовы платить за другие 10 копеек 1992 года – разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

  • средний зуб трезуба – острый, узкий;
  • пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;
  • гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;
  • гурт с крупной насечкой.
От 8 000 грн до 10 000 грн на аукционах готовы платить за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк

А за монету в 10 копеек 1994 года разновидности 2БАм можно выручить от 3 000 грн до 4 000 грн. Узнать ее можно по:

  • замкнутом четвертом зерне третьего колоса;
  • четвертом зерне четвертого колоса, которое касается листа;
  • маленькой нижней ягоде в грозди №2.
За монету в 10 копеек 1994 года разновидности 2БАм можно выручить от 3 000 грн до 4 000 грн

Как сообщал OBOZREVATEL, платить хорошие деньги коллекционеры готовы и за монеты в 50 копеек. При чем, разных разновидностей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!