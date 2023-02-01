Украинские 10 копеек продают дороже 1000 долларов: почему такая цена

В Украине за 40 тыс. грн (более 1 тыс. долларов) продают 10 копеек 1992 года. Такая цена обусловлена ее редкой разновидностью – 1.14ГАм.

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Объявление размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:

монета отчеканена из латуни;

в реставрации не нуждается;

находится в хорошем состоянии;

дефектов не имеет.

"Монета 10 копеек 1992. Разновидность один четырнадцать ГАм. Редкая", – говорится в объявлении.

Как отличить редкие 10 копеек от остальных

Как объясняют специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить 10 копеек 1992 года разновидности 1.14ГАм можно по ряду признаков. В частности:

среднем зубе трезуба – он утолщен сверху;

верхушках букв Ї и Н – они прямые, не загнутые;

хвостику грозди №3 – он длинный и тонкий;

гурте с мелкой или крупной насечкой.

За какие еще 10-копеечные готовы платить большие деньги

По словам специалистов, от 8 000 грн до 10 000 грн на аукционах готовы платить за другие 10 копеек 1992 года – разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

средний зуб трезуба – острый, узкий;

пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;

гурт с крупной насечкой.

А за монету в 10 копеек 1994 года разновидности 2БАм можно выручить от 3 000 грн до 4 000 грн. Узнать ее можно по:

замкнутом четвертом зерне третьего колоса;

четвертом зерне четвертого колоса, которое касается листа;

маленькой нижней ягоде в грозди №2.

Как сообщал OBOZREVATEL, платить хорошие деньги коллекционеры готовы и за монеты в 50 копеек. При чем, разных разновидностей.

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