Уголь из "ДНР" поставляют в РФ, российская таможня учитывает его как украинский – расследование о Медведчуке
Уголь из т.н. "ДНР" поставляют в РФ, российская таможня учитывает его как украинский, а наша этих поставок "не видит". К поставкам имеет отношение компания, которая может быть связана с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Об этом в эфире "Громадське радіо" рассказал журналист "Реальной газеты" Александр Билокобыльский. Сотрудники издания во время расследования нашли информацию о бизнесе семьи Виктора Медведчука в Крыму. Одна из фирм имеет историю с 2003 года. Другая же была создана уже после аннексии, в начале 2015 года.
По данным российской таможни, Россия в этом году получала сотни тысяч тоны угля из Украины, а в украинской таможне таких данных нет. "Есть подтверждение того, что уголь из оккупированной территории идет именно туда. Россия не признает эти "республики" в Донецкой и Луганской областях отдельными субъектами международного права, то по данным российской таможни, это территория Украины", – рассказывает журналист.
Также стало известно, что весь экспорт незаконно добытого угля на Донбассе курирует российская компания "Донские угли". В декларации Медведчука такой фирмы нет, но директор этой компании ранее работал в компаниях в Крыму, которые есть в декларациях Медведчука.
"Компания оперировала достаточно большими средствами, не думаю, что туда поставили случайного человека. Мы не можем утверждать на 100%, но очень похоже на то, что "Донские угли" имеют отношение к семье Медведчука", – пояснил журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и принадлежащих ему медиа.
На некоторых из этих телеканалов официально работал один человек, а средняя зарплата была минимальной.
19 февраля в помещении Офиса президента состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное угрозам нацбезопасности.
На нем, в частности, было принято решение о введении новых санкций – против Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц.
Также СНБО поручил вернуть в собственность государства. нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". В результате судебных процессов он перешел под контроль частных лиц, которых связывают с Медведчуком.