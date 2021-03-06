Уголь из т.н. "ДНР" поставляют в РФ, российская таможня учитывает его как украинский, а наша этих поставок "не видит". К поставкам имеет отношение компания, которая может быть связана с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Об этом в эфире "Громадське радіо" рассказал журналист "Реальной газеты" Александр Билокобыльский. Сотрудники издания во время расследования нашли информацию о бизнесе семьи Виктора Медведчука в Крыму. Одна из фирм имеет историю с 2003 года. Другая же была создана уже после аннексии, в начале 2015 года.

По данным российской таможни, Россия в этом году получала сотни тысяч тоны угля из Украины, а в украинской таможне таких данных нет. "Есть подтверждение того, что уголь из оккупированной территории идет именно туда. Россия не признает эти "республики" в Донецкой и Луганской областях отдельными субъектами международного права, то по данным российской таможни, это территория Украины", – рассказывает журналист.

Также стало известно, что весь экспорт незаконно добытого угля на Донбассе курирует российская компания "Донские угли". В декларации Медведчука такой фирмы нет, но директор этой компании ранее работал в компаниях в Крыму, которые есть в декларациях Медведчука.

"Компания оперировала достаточно большими средствами, не думаю, что туда поставили случайного человека. Мы не можем утверждать на 100%, но очень похоже на то, что "Донские угли" имеют отношение к семье Медведчука", – пояснил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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На некоторых из этих телеканалов официально работал один человек, а средняя зарплата была минимальной.

19 февраля в помещении Офиса президента состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное угрозам нацбезопасности.