У Зеленского спрогнозировали подорожание продуктов в 2022-м: как вырастут цены на продовольствие

Данные мировых рынков сигнализируют о том, что тенденции высоких инфляционных рисков на продовольствие в 2022 году сохранятся. Советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко ожидает роста цен на 10-20%.

"Цена на продукты пойдет вверх на 10-20%, если судить по форвардным контрактам. Зерно, сахар, какао бобы – все идет вверх. Это даст эффект на все страны, которые импортируют инфляцию, а Украина в их числе", – цитирует Устенко "РБК-Украина".

По прогнозам, озвученным экспертами, в Украине в 2022 году могут вырасти цены на сахар, яйца и хлеб. Причем на подорожание каждого из перечисленных продуктов повлияет дорогой газ.

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Яйца в нашей стране уже стоят намного дороже, чем в других государствах Европы, но стоимость продолжит расти. Как объяснил экономист Олег Пендзин, подорожание обусловлено фактическими затратами на производство этой продукции. Так, если в Украине сейчас десяток яиц стоит 45 грн, то в соседней Польше 28 грн, в Испании – 34 грн.

В Украине 12 января расширили список продуктов, цены на которые регулирует государство. В него, кроме хлеба, внесли также сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны и т.д. Теперь подорожание этих товаров должны не только заранее декларировать, но им также запрещается устанавливать торговую наценку свыше 10%.

Наценка теперь будет регулироваться на такие продукты:

батон;

ржано-пшеничный хлеб;

гречаная крупа;

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

макаронные изделия украинского производства (вермишень из муки высшего сорта);

пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);

подсолнечное масло;

куриные яйца категории С1;

мясо птицы (куриная тушка);

сливочное масло жирностью 72,5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине усилили контроль за ценам на продукты, медикаменты и другие социально важные товары. Теперь Госслужба статистики должна ежедневно проверять и отчитываться Кабмину о стоимости хлеба, муки, круп, овощей сахара, подсолнечного масла, бензина и т.д.

Ввели и другие механизмы ограничения цен на социально важные продукты. Это также "скидки" на газ для производителей. "Газовые льготы" распространяются на предприятия, которые производят пшеничную муку, пастеризованное молоко, подсолнечное масло, ржано-пшеничный хлеб, курятину и яйца.