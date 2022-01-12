Главные продукты в Украине будут стремительно дорожать: почему изменятся цены на яйца, сахар и хлеб

В Украине в 2022 году могут вырасти цены на сахар, яйца и хлеб. Яйца в нашей стране уже стоят намного дороже, чем в других государствах Европы, но стоимость продолжит расти. Как объяснил экономист Олег Пендзин, подорожание в первую очередь обусловлено фактическими затратами на производство этой продукции.

Так, если в Украине сейчас десяток яиц стоит 45 грн, то в соседней Польше 28 грн, в Испании – 34 грн. Об этом сообщает "ТСН".

Кроме того, на рост стоимости влияет еще и сезонность, подъем цен на зерновые и на газ. "Если правительство не вмешается в ситуацию с ценами на энергоносители, то ассоциации производителей вынуждены будут информировать правительство о повышении цен на их продукцию", – говорит специалист.

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"Птицеводство является одним из крупнейших потребителей газа. За год газ (цена газа. – Ред.) вырос в 12 раз. Мы являемся участниками этого обращения. Пока этот механизм не запущен, подготовка происходит на уровне документов. Но мы надеемся, что правительство будет способно хотя бы на три-четыре месяца запустить механизм", – сказал исполнительный директор Ассоциации птицеводов Украины Сергей Карпенко.

Но цены на яйца могут стабилизироваться. По словам Карпенко, если власти предпримут действенные шаги, то удешевление может произойти уже в феврале.

Сахар

Стоимость сахара в стране также может заметно возрасти в этом году. Дорогой газ и рост цен на мировых рынках приведут к удорожанию продукта более чем на 20%, сообщает НПЦ свеклосахарного производства.

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин убежден, что стоимость сахара будет расти для потребителей и значительно. Дело в том, что для заводов нужен газ-уголь для сахароварения. "Поэтому рост цен на сахар будет поддерживать не только мировой тренд цен, но и пиковые уровни цен энергоносителей", – сказал Шевчишин.

Стоит указать, что Украина – одновременно и экспортер и импортер продукта. Посему цены на прилавках магазинов зависят напрямую от ситуации на мировых рынках.

Хлеб

В Украине уже в ткущем месяце на 10% подорожает хлеб. Это тоже связано с повышением стоимости газа. Об этом заявил "Українським новинам" генеральный директор "Укрхлебпрома" Александр Васильченко. По его словам, за год стоимость газа выросла в 10 раз.

Васильченко добавил, что меморандум, подписанный от 31 декабря 2021 года, пока не работает. Вопрос обеспечения хлебопекарных и мукомольных предприятий касательно поставок по льготной цене еще не согласован. Пока же есть только договоренности с крупными торговыми сетями, что хлеб подорожает на 10%.

Напомним, Кабинет министров Украины внес батон и подсолнечное масло в список продуктов питания, которые имеют существенную социальную значимость. Теперь удорожание этих товаров должны не только заранее декларировать продающие их компании, но им также запрещается устанавливать наценку свыше 10%.

Как сообщается на сайте ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), по итогам 2021-го среднее значение Индекса продовольственных цен составило 125,7 пункта, что на целых 28,1% выше показателя прошлого года.

Индекс продовольственных цен ФАО отражает ежемесячное движение международных цен корзины продовольственных товаров. При этом учитываются цены именно на продовольственное сырье.

Кстати, в декабре 2021-го среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 133,7 пункта, снизившись на 0,9% по сравнению с показателем ноября. Однако оно оказалось на 23,1% выше показателя декабря 2020 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине усилили контроль за ценам на продукты, медикаменты и другие социально важные товары. Теперь Госслужба статистики должна ежедневно проверять и отчитываться Кабмину о стоимости хлеба, муки, круп, овощей сахара, подсолнечного масла, бензина и т.д.