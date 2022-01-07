В Украине ввели "льготы" на газ для производителей продуктов – скидку получат даже крупные агрохолдинги

Производители социально важных продуктов в Украине до 30 апреля 2022 года будут покупать газ украинской добычи со скидкой. Поставщиков обязали установить наценку на топливо не более 24%. Список предприятий сформировали в ручном режиме. В него входят как малые, так и крупные производители пшеничной муки, пастеризованного молока, подсолнечного масла, ржано-пшеничного хлеба, курятины и куриных яиц.

В перечень, который утвердило Министерство агрополитики, попали 6803 предприятия. Документ с полным списком занимает более 600 страниц.

В число "льготников" вошли как мелкие фермерские хозяйства, так и компании из больших агрохолдингов. Например, это полтавский завод по производству растительного масла, который входит в состав крупнейшего агрохолдинга Украины "Кернел" Андрея Веревского, а также предприятия "Мироновского хлебопродукта" (МХП) Юрия Косюка.

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Такое решение приняли из-за шокового роста цен на газ на европейских рынках. Тогда как бытовые потребители в Украине платят за газ по фиксированному тарифу (около 8 грн/куб до конца отопительного сезона), для производителей продуктов (как и остального бизнеса) действуют рыночные расценки.

По данным УЭБ, в конце 2021-го цена газа для бизнеса составляла 36-40 грн/куб, что в пять-шесть раз больше, чем в начале года. А уже в январе, как подсчитали в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП), что кубометр газа будет стоит уже 52-53 грн.

Дорогой газ, по словам производителей, не только вынуждает повышать цены на продукты, но и ставит под угрозу само существование предприятий. На грани закрытия уже оказались птицефабрики и пекарни.

Производители молокопродуктов также сетуют на невозможность покрыть траты на газ за счет повышения цен на свою продукцию. Причины две:

низкая покупательная способность населения;

отказ торговых сетей переподписывать новые договоры, в которых предусмотрен значительный рост цен на молокопродукты.

Кстати, хлеб уже стал одним из продуктов-рекордсменов по подорожанию (больше 15%) в 2021-м. При этом "лидерство" удерживает подсолнечное масло, которое взлетело в цене аж на 35%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине могут ввести ограничения на продажу пшеницы за границу.. Причина – дефицит зерна, пригодного для выпечки хлеба.