Цены перепишут: сколько будет стоить свинина в Украние накануне Нового года

Цена на свинину не "взлетит" накануне зимних праздников. Ожидается, что она будет составлять около 135 грн/кг.

По информации Ассоциации свиноводов Украины, в ноябре 2021 года свинина "незаметно" подешевела по сравнению с октябрем этого же года. Снижение цены составило 1,3 грн/кг.

"В течение ноября килограмм свинины в среднем стоил 131 грн/кг. Это на 1%, или 1,3 грн/кг дешевле среднего показателя в октябре", – сообщил аналитики.

По данным ассоциации, накануне зимних праздников свинина подорожает. Однако рост цены будет таким же незаметным, как и ее снижение, о котором упоминалось выше.

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Эксперты прогнозируют: цены откатятся к октябрским показателям. Т.е., к около 135 грн/кг.

"Ожидать, что расходы на свинину к праздничному столу "впишутся" в прошлогодний бюджет, не стоит. Однако, вероятно, ценники этого вида мяса в торговых сетях будут на уровне конца сентября – первой половины октября", – заметили они.

За последний год украинцы стали есть меньше мяса. Причина – его удорожание.

Так, по данным Аgrotrend, в конце ноября закупочные цены на свинину выросли на 5%. Они составляли 46,8 грн/кг.

К этому привело повышение цен на корм для свиней. По данным экспертов, стоимость зерновых групп и подсолнечника выросла на 20-40%.

Помимо этого, в Украине сократилось производство курятины. Это привело к повышению цены на нее.

"Впервые за долгий период мы видим сокращение объемов производства курятины в Украине. За последние десять лет производство постоянно росло. За десять месяцев 2021 года промышленное производство сократилось на 3%, в домохозяйствах – на 4%. В таких условиях цена и выросла", – сказала аналитик УКАБ ("Украинский клуб аграрного бизнеса") Светлана Литвин.

Другой причиной повышения цены являются дорогие корма. К примеру, в начале 2021 года они подорожали на целых 60%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине продолжается стремительный рост цены на огурцы. По состоянию на начало декабря она составляла 48-55 грн/кг.

По информации аналитиков, к этому привело ограничение предложения. При этом они отмечают: текущие цены – не предел.