Украинцы стали есть меньше мяса из-за высоких цен: продукт подорожает еще больше

В Украине растут цены на свинину и падает спрос на продукт. Вторую неделю подряд стоимость повышается на 5%, но вскоре она может вырасти еще больше. Также на 30% за год выросла цена на курятину, но подорожание продолжится. За последний год в связи с удорожанием украинцы стали есть меньше мяса.

Взирая на сложившуюся ситуацию, производители свинины прогнозируют дальнейший рост цен закупки живца. Эксперты ожидают на следующей неделе подорожание минимум на 2,5% – до 48 грн/кг, сообщает Аgrotrend.

О будущем росте цен говорит и эксперт по свиноводству Ассоциации животных Украины Ольги Махно. Она отмечает, что подорожание связано с ростом цен на зерновые, ведь ими кормят свиней.

Стоимость зерновых групп и подсолнечника выросла на 20-40%, а это является основным компонентами в кормлении свиней. "Соответственно, себестоимость свинины также возросла и составляет в некоторых хозяйствах до 40 грн/кг, а в некоторых низкотехнологичных фермах эта цифра даже больше. Сегодня кг живца стоит 41-45 грн, соответственно некоторые фермы работают либо в ноль, либо даже ниже рентабельности", – сказала Махно.

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Кроме того, украинцы не доедают мяса свинины, а это также может повлиять на цену. Здесь речь идет о платежеспособности граждан покупать мясо, а оно все больше дорожает. Эксперт указала, что в стране также могут вырасти цены на сало, сообщает Аgronews.

Продавцы в Украине вынуждены поднимать стоимость мяса из-за дорогих кормов. Самое большое удорожание последних произошло еще в январе-феврале – аж на 60%. В таких условиях производители либо повышают цену, либо вовсе прекращают производство.

"Впервые за долгий период мы видим сокращение объемов производства курятины в Украине. За последние десять лет производство постоянно росло. За десять месяцев 2021 года промышленное производство сократилось на 3%, в домохозяйствах – на 4%. В таких условиях цена и выросла", – сказала аналитик УКАБ ("Украинский клуб аграрного бизнеса") Светлана Литвин для Аgrotrend.

Эксперт прогнозирует дальнейший рост цен на курятину. Здесь выступает сезонный фактор – подорожание продуктов перед праздниками.

Напомним, хлеб стал одним из рекордсменов по подорожанию среди продуктов в Украине – более чем на 15% за год. Несмотря на рекордные урожаи, продукт продолжит расти в цене, а к Новому году стоимость может подняться еще на 20%. Причина подорожания заключается в экспортной ориентации отрасли.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине уже к концу 2021 года цены на овощи "борщового" набора вырастут на 20-30%. Как рассказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, дорожать будут самые дешевые продукты, так как они сейчас пользуются повышенным спросом среди украинцев.