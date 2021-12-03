Огурцы в Украине стоят около 50 грн/кг – и цена будет только расти: в чем причина

В Украине продолжается стремительный рост цены на огурцы. По состоянию на конец текущей недели она составляла 48-55 грн/кг. По информации аналитиков, к этому привело ограничение предложения. При этом они отмечают: текущие цены – не предел.

"Большинство украинских комбинатов уже завершили сезон реализации данной продукции. А поставки с внешнего рынка, в частности из Турции, достаточно нестабильные", – отмечают в EastFruit.

Также там подчеркивают, что текущая цена на овощ на 11% выше, чем на прошлой неделе. Тогда она составляла около 42-49 грн/кг.

Стоимость огурцов в начале декабря 2021 года на 31% превышает показатель за аналогичный период 2020-го. Однако нынешняя цена – не предел.

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По прогнозам, стоимость огурцов будет продолжать увеличиваться. Причина – все то же ограниченное предложение.

"По словам ключевых игроков рынка, рост цен в данном сегменте может заметно ускориться уже со следующей недели. Потому что спрос продолжает стремительно расти, а предложение остается достаточно ограниченным", – подчеркивают аналитики.

Также, на текущей неделе заметно выросла цена и на турецкий огурец. На данный момент она составляет 38-46 грн/кг

По мнению экспертов, этому поспособствовали несколько факторов. Речь идет о:

подорожанием овоща в самой Турции, которая выступает фактически единственным его поставщиком в Украину;

небольших и нестабильных поставках.

В столичных супермаркетах 3 декабря цены на огурцы в соответствуют ценам на оптовых рынках. Однако при этом они ближе к верхним показателям. Как показал мониторинг OBOZREVATEL, цены таковы:

АТБ – 55,99 грн/кг;

Varus – 44,9 грн/кг;

"Еко Маркет" – 48,9 грн/кг;

Novus – 49,99 грн/кг.

Стоимость помидоров в Украине упала до 5-летнего минимума. В конце ноября 2021 года цена на красные салатные томаты колебалась на уровне 15-20,5 грн/кг, тогда как в другие годы в этот период находилась в пределах 23-29 грн/кг.

Разница в цене между одними из самых популярных овощей (которые, тем более, часто покупаются "в паре") просто огромна. Она составляет около 35 грн. К примеру, за эти деньги можно купить 5 кг моркови или около 4 кг капусты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что цена на лук в Украине продолжает расти. В последнюю неделю ноября она достигала 10 грн/кг.