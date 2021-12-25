Цены на цитрусовые в Украине обвалились: сколько стоят мандарины, апельсины и лимоны

В Украине с ноября по декабрь 2021 года изменились цены на цитрусовые. Так, с наступлением декабря стоимость стала стремительно снижаться. К примеру, уже в середине месяца цена апельсинов составляла примерно 32,93 грн/кг, хотя в ноябре их можно было купить за 41,40 грн.

Так, всего за месяц цены на апельсины снизились на 8,47 грн/кг. Об этом сообщает "Комментарии".

Кстати, подешевели и апельсины премиум, которые считаются одними из самых популярных цитрусовых. Если в ноябре килограмм можно было приобрести за 51,75 грн, то в этом месяце цена упала до 48,25 грн.

Также в стране снизились цены на мандарины. В минувшем месяце цена килограмма составляла 37,93 грн, а уже к середине декабря обвалилась до 31,29 грн. То есть мандарины подешевели на 6,64 грн.

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Но при этом мандарины "клементин" подорожали за месяц. В ноябре они продавались примерно за 63,34 грн/кг, но уже в этом месяце стоимость выросла до 67,25 грн/кг.

Снизились цены в Украине и на лимоны. Средняя стоимость одного килограмма в ноябре составляла 33,67 грн. Но уже к декабрю цена снизилась до 27,72 грн.

Что подорожает перед Новым годом?

Накануне рождественских и новогодних праздников в Украине подорожает большая часть продуктов питания. Однако резко взвинчивать цены производители и продавцы уже не рискнут, ведь за минувший год подорожание и так достигло очень существенных показателей.

Помимо сезонных факторов и рыночных особенностей в преддверии Рождества и Нового года к формированию цен подключается повышенный спрос. Поэтому стоит ожидать подорожания тех продуктов и ингредиентов, которые используются для приготовления блюд праздничного стола, отметила аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) Светлана Литвин.

Наиболее заметно подорожают:

разные виды мяса;

сыры;

яйца;

свежие овощи;

некоторые виды фруктов (цитрусовые).

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на сгущенку в Украине в 2021-м значительно выросли, а спрос на продукт упал. Банку сгущенки в супермаркетах сейчас можно купить примерно за 30-50 грн. Однако в будущем стоимость увеличится, и украинцам придется платить еще больше.