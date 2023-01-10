В Украине подорожает еда: что вырастет в цене прежде всего

В Украине ожидается подорожание существенное продуктов питания – прежде всего, овощей, масла и хлеба. Причины – сезонный фактор, мировые тренды, последствия войны, а также расходы, которые производители, переработчики и ритейлеры несут в связи с переходом на генераторы.

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Об этом рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает 24 канал. "Надо понимать, что овощи будут дорожать достаточно сильно", – отметил он, объяснив, что:

в 2023 году в их цену будет закладываться достаточно большой сезонный фактор;

большая масса овощей из Херсонской и юга Запорожской области будет потеряна из-за временной их оккупации.

"Наверное, мы увидим достаточно большой рост цен на масло. В прошлом году она выросла всего на 12% и достаточно серьезно отстает от общего тренда роста цен. Поэтому, я думаю, в этом году масло будет дорожать", – прогнозирует эксперт.

Цены на хлебопродукты же, по его словам, вырастут из-за последствий российских атак на энергоинфраструктуры Украины. Пендзин объясняет: использующие генераторы производители, переработчики и ритейлеры не будут оплачивать их работу из собственного кармана. А следовательно, дополнительные траты будут переложены на покупателей.

"Все эти дополнительные расходы, связанные с установлением источников альтернативного питания, будут закладываться в стоимость услуг и цену товара и как минимум на 2,5–3% возрастет общая инфляция благодаря блэкаутам. Так что я думаю, что это также прибавит к общему росту цен", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пересчитали цены на молочную продукцию. К примеру, молоко Простоквашино 1% по состоянию на 9 января стоило 40,16 грн за 900 мл, что почти на 2 грн больше среднемесячной его стоимости в декабре-2022, составившей 38,32 грн. А вот кефир подешевел – 950 мл Селянского 2,5% упали в цене почти на 1 грн, с 38,37 грн до 37,72 грн.

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