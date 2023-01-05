В Украине изменили цены на мясо: сколько стоит килограмм свинины и курятины

В Украине пересчитали цены на мясо. К примеру, по состоянию на 5 января, свиная грудинка стоит в среднем 176,81 грн/кг, что почти на 8 грн больше среднемесячной цены декабря-2022 в 169,12 грн/кг. Куриная голень же подешевела почти на 12 грн/кг – с 71,53 грн до 59,95 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов свиная грудинка стоит (за 1 кг):

Metro – 167,29 грн;

Novus – 189 грн;

Auchan – 175,95 грн;

Megamarket – 175 грн.

Свиная лопатка же подорожала на 6,57 грн – со 156,6 грн до 163,17 грн. Цены в магазинах (за 1 кг):

Auchan – 161,95 грн;

Novus – 169 грн;

Metro – 161,89 грн;

Varus – 149 грн;

Megamarket – 174 грн.

Ошеек свиной же подорожал на 4,49 грн. В декабре его средняя цена была 192,46 грн/кг, сейчас – 196,95 грн/кг. В супермаркетах этот вид мяса продают по (за 1 кг):

Auchan – 200,95 грн;

Novus – 194 грн;

Metro – 179,9 грн;

Varus – 189,9 грн;

Megamarket – 220 грн.

На подешевевшую почти на 12 грн/кг куриную голень магазины установили такие цены (за 1 кг):

Novus – 69,99 грн;

Varus – 49,9 грн.

А вот филе подорожало на 4,24 грн/кг. Цена выросла со 133,69 грн до 137,93 грн. В супермаркетах его продают по (за 1 кг):

Novus – 144 грн;

Auchan – 139,9 грн;

Varus – 129,9 грн.

Куриное бедро же подешевело – на 6,38 грн, с 93,33 грн/кг до 86,95 грн/кг. Цены в магазинах (за 1 кг):

Novus – 104 грн;

Varus – 69,9 грн.

Цены будут расти

В целом же в Украине ожидается подорожание продуктов питания. Причина – переход многих сельхозпроизводителей на генераторы – что влияет на себестоимость произведенной продукции.

Впрочем, подорожание будет несущественное. Как рассказали в Минагрополитики, оно составит 3-5%.

"Повышение будет колебаться на уровне около 3-5%. Существенного уменьшения производства за эти несколько месяцев не происходило. Это подтверждение, что большинство аграриев перенастроились на работу в трудных условиях и продолжают работать", – объяснили в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, гречка в Украине подешевела. По состоянию на 3 января килограмм в среднем стоил 72,07 грн. Это почти на 2 грн меньше, чем было в декабре, когда среднемесячная цена крупы составляла 73,85 грн.

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