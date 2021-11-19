Цены на подсолнечное масло в Украине взлетели на 67%: сколько будем платить до конца года

В Украине за год подсолнечное масло подорожало на 67% в среднем до 63 грн за литр. До конца года ежемесячно оно будет дорожать на 1,5-2%.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, подсолнечного масла нового урожая у нас еще нет, оно появится только в конце ноября-начале декабря. Но не стоит надеяться, что это масло будет дешевле.

"Энергоноситель фантастически дорогой, с 1 декабря минимальная зарплата +500 грн. Мы же понимаем, что все это ляжет в цену масла. Хорошо было бы, чтобы в этой ситуации масло было стабильным в цене, но я думаю, что его стоимость будет расти на 1,5-2% в месяц", – говорит эксперт.

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По подсчетам Пендзина, подсолнечное масло сегодня в среднем по Украине стоит 63 грн. За последний месяц оно подешевело на 1%. При этом, с начала года подорожало на 49%, а за год(на аналогичную дату прошлого года) − на 67%.

Как объясняет эксперт, на ситуацию с ценами на подсолнечное масло в Украине влияет наш статус крупнейшего его экспортера. По словам Пендзина, мы вырабатываем 6,5 млн тонн, а внутри страны седеем только 450-500 тыс. тонн. Потому мы напрямую завязаны на мировую динамику цен на подсолнечное масло. Если в мире цена выросла на 90%, в Украине она не может упасть.

"В отличии от других стран, у нас, в основном, представлены масла среднего и высокого сегмента. – рассказывает экономист. − Практически не представлено пальмовое и рапсовое масло. При том, пальмовое масло занимает 52% потребления масла в мире. Когда в других странах пальма дешевеет, она тянет за собой масла высоких сегментов. А у нас нечему тянуть цену. Летом цены на пальму пошли вниз и подсолнечное масло также существенно подешевело во многих странах (на 10-12% в месяц), а у нас лишь на 1-1,5%".

Сейчас же, к слову, тенденция изменилась. Из-за низкого урожая культур, из которых делается пальмовое масло, цены на него выросли на 7% и все остальные масла также подорожали.

Как ранее писал OBOZREVATEL, за последний год подсолнечное масло стало рекордсменом по росту цены в Украине. Продукт в нашей стране сейчас стоит дороже, чем во всех государствах Европы. В той же Польше, Румынии, Франции и других странах масло дешевле на 26-30%. АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) уже начал изучать причины роста стоимости.