Цены на подсолнечное масло в Украине в разы выше, чем в ЕС: подорожание расследуют

За последний год подсолнечное масло стало рекордсменом по росту цены в Украине. Продукт в нашей стране сейчас стоит дороже, чем во всех государствах Европы. В той же Польше, Румынии, Франции и других странах масло дешевле на 26-30%. АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) уже начал изучать причины роста стоимости.

Еще в середине 2020 года литр масла в нашей стране в среднем стоил примерно 34 грн, сейчас – 63 грн. Об этом сообщили участники круглого стола в Комитете ВР по экономическому развитию, передает корреспондент OBOZREVATEL.

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Как заявила нардеп Анна Личман, у украинских потребителей нет никаких выгод от того, что Украина является крупнейшим производителем и экспортером масла в мире. Ситуацию уже прокомментировали и в АМКУ.

Как рассказала директор Департамента исследований и расследований рынков производственной сферы, фармацевтики и ритейла АМКУ Юлия Янова, 5 крупнейших производителей в Украине контролируют до 75% рынка. "С точки зрения антимонопольного законодательства, такая структура содержит признаки стабильной олигополии", – отметила она.

Но невзирая на это, производители все же конкурируют между собой, и здесь неуместно говорить о монополии на рынке. "АМКУ следит за рынками социально значимых товаров. Учитывая структуру рынка, наиболее вероятно нарушение конкуренции – антиконкурентные согласованные действия в виде схожих действий", – объясняет Янова.

Комитет планирует провести анализ ситуации на рынке и провести поиск путей сдерживания цен. Но здесь кроме подсолнечного масла в список входят и другие важные и популярные продукты, которые в 2021-м подорожали. В частности, речь идет о сахаре, муке, определенных видах мяса и круп, молочных продуктах и др.

Как прогнозируют эксперты, в ближайшем будущем цена подсолнечного масла может продолжить расти. Стоимость может взлететь как минимум до 100 грн/л. Причина – подорожание энергоносителей и газа.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в 2021 году в Украине значительно сократилось производство куриных яиц. Одна из главных причин этого – повышение цен на энергоносители. Это поставило многих производителей на грань убыточности, а некоторых и вовсе вынудило закрыть производство. Параллельно этому произошло существенное удорожание этого продукта.