Трансплантацию органов в Украине освободили от НДС: Рада приняла закон
В Верховной Раде приняли закон №5610. Он освобождает от уплаты НДС трансплантации анатомических материалов.
Об этом говорится на сайте украинского парламента. В пояснительной записке к документу отмечается: его целью является "создание в Украине более благоприятных условий для трансплантации анатомических материалов человеку".
"Закон позволяет сделать трансплантацию в Украине более доступной. И обеспечивает реализацию конституционного права человека на жизнь и здравоохранение", – говорится в пояснительной записке.
Согласно принятому закону, от уплаты от налога на добавленную стоимость, среди прочего, освобождаются:
операции по поставке и ввозу в Украину гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
медицинские услуги по изъятию анатомических материалов у живых доноров.
Также в этот перечень входят осуществляемые субъектами международного сотрудничества в области применения трансплантации анатомических материалов человеку услуги:
поиска гемопоэтических стволовых клеток;
их получения;
их предоставления.
Закон также распространяется на:
поставки медицинских услуг по изъятию анатомических материалов у живых доноров;
извлечение анатомических материалов у донора-трупа для изготовления биоимплантатов;
хранения и перевозки таких материалов;
услуги по предоставлению доступа к информационным системам и реестрам в сфере трансплантации;
прочее.
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