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Трансплантацию органов в Украине освободили от НДС: Рада приняла закон

Роман Костюченко
Личные финансы
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Трансплантацию органов в Украине освободили от НДС

В Верховной Раде приняли закон №5610. Он освобождает от уплаты НДС трансплантации анатомических материалов.

Об этом говорится на сайте украинского парламента. В пояснительной записке к документу отмечается: его целью является "создание в Украине более благоприятных условий для трансплантации анатомических материалов человеку".

"Закон позволяет сделать трансплантацию в Украине более доступной. И обеспечивает реализацию конституционного права человека на жизнь и здравоохранение", – говорится в пояснительной записке.

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Согласно принятому закону, от уплаты от налога на добавленную стоимость, среди прочего, освобождаются:

  • операции по поставке и ввозу в Украину гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

  • медицинские услуги по изъятию анатомических материалов у живых доноров.

Также в этот перечень входят осуществляемые субъектами международного сотрудничества в области применения трансплантации анатомических материалов человеку услуги:

  • поиска гемопоэтических стволовых клеток;

  • их получения;

  • их предоставления.

Закон также распространяется на:

  • поставки медицинских услуг по изъятию анатомических материалов у живых доноров;

  • извлечение анатомических материалов у донора-трупа для изготовления биоимплантатов;

  • хранения и перевозки таких материалов;

  • услуги по предоставлению доступа к информационным системам и реестрам в сфере трансплантации;

  • прочее.

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