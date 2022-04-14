Трансплантацию органов в Украине освободили от НДС: Рада приняла закон

В Верховной Раде приняли закон №5610. Он освобождает от уплаты НДС трансплантации анатомических материалов.

Об этом говорится на сайте украинского парламента. В пояснительной записке к документу отмечается: его целью является "создание в Украине более благоприятных условий для трансплантации анатомических материалов человеку".

"Закон позволяет сделать трансплантацию в Украине более доступной. И обеспечивает реализацию конституционного права человека на жизнь и здравоохранение", – говорится в пояснительной записке.

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Согласно принятому закону, от уплаты от налога на добавленную стоимость, среди прочего, освобождаются:

операции по поставке и ввозу в Украину гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

медицинские услуги по изъятию анатомических материалов у живых доноров.

Также в этот перечень входят осуществляемые субъектами международного сотрудничества в области применения трансплантации анатомических материалов человеку услуги:

поиска гемопоэтических стволовых клеток;

их получения;

их предоставления.

Закон также распространяется на:

поставки медицинских услуг по изъятию анатомических материалов у живых доноров;

извлечение анатомических материалов у донора-трупа для изготовления биоимплантатов;

хранения и перевозки таких материалов;

услуги по предоставлению доступа к информационным системам и реестрам в сфере трансплантации;

прочее.

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