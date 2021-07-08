Тарифы на электроэнергию украинцам пересчитают через несколько недель: кто заплатит в два раза больше

В Украине тарифы на электроэнергию пересмотрят с 1 августа 2021-го. Тем, кто тратит до 100 кВт*час в месяц, повышение не грозит. При этом те семьи, которые используют от 500 кВт*час, будут платить в несколько раз больше.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Всего введут четыре разных тарифа. Они будут зависеть от объемов потребления. "Будут действовать четыре тарифа. Первый до 100кВт*час, второй – от 100 до 300 кВт*час, третий – от 300 до 500 кВт*час и четвертый для тех, кто тратит больше 500 кВт*час электроэнергии. И последняя цена будет более 3 грн за каждый кВт*час", – говорится в публикации.

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Без повышения тарифов обойтись не удастся. Реальная стоимость электроэнергии, с учетом расходов на доставку и производство, составляет не менее 2,5 грн. Действующий тариф в 1,68 грн за кВт*час покрывает расходы на доставку, но не дает возможности оплачивать расходы на генерацию.

Низкие тарифы приводят к дефициту средств на генерацию электроэнергии, растущим долгам. Если ситуацию не изменить, это может привести к банкротству предприятий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине летом также могут повысить тариф на газ. Это связано с рекордным подорожанием голубого топлива в Европе.