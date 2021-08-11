США выпустят новый доллар без бумажек, это же произойдет и с гривней: названы сроки

Цифровой доллар, который будут выпускать без банкнот, США могут выпустить уже в 2022-м. При этом у Украину на внедрения цифровой гривни уйдет около 5 лет.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал CТO международной FinTech компании Wirex Руслан Колодяжный. По его словам, цифровой доллар, как таковой, уже существует в мире, даже нескольких вариантах. Эти доллары(так называемые, стейблкоины) были выпущены коммерческими компаниями. А как официальная валюта американского Центробанка(CBDS) цифровой доллар может появится уже в следующем году:

"Думаю, в течение 2022 года мы сможем его увидеть. Будет ли это виртуальный цифровой доллар, выпущенный именно правительством США? Я не уверен. Думаю, это может быть гибридная валюта, сформирована из коммерческих стейблкоинов, которым будут существенно улучшены условия для обращения на территории США".

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Американцам есть куда торопиться. Ведь их главный конкурент, Китай, в свою, очередь уже создал цифровой юань и переходит в стадию его практического тестирования. США, по мнению Колодяжного, всеми силами будет пытаться догнать и перегнать оппонента.

Украина в вопросе официальной цифровой валюты пока не лидер. У нас много лет ведутся разговоры о запуске е-гривны, но четких шагов на этом пути нет. "Все упирается в политическую волю. – говорит эксперт. – Если бы у нас была четкая цель НБУ или какого-то из министерств внедрить цифровую гривну, тогда бы она появилась в течение 2-3 лет. Наработки на этом пути у нас уже есть. Но, вероятно мы увидим цифровую гривну, позже, через 5-10 лет. Такую валюту уже разрабатывают центробанки европейских стран. Украина, как часть мировой экономики и европейского пространства, вынуждена будет соответствовать трендам".

Напомним, валюты Центробанков(е-доллар, е-гривна и др.) имеют два принципиальных отличия от других криптовалют. Во-первых, они выпускаются централизованно в ограниченном количестве, в отличии, например, от биткоина, который может "майнить" кто-угодно. Во-вторых, биткоин не привязан к конкретной ценности, он стоит столько, во сколько оценивают его пользователи. Цифровая же валюта центробанков наоборот имеет четкий курс.

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