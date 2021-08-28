Средняя зарплата в Украине выросла в июле: названы цифры

В июля средняя номинальная зарплата в Украине составила более 14,3 тыс. грн. Это в 2,4 раза больше уровня минимальной заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. "По сравнению с июлем прошлого года она выросла на 21,5%, реальная заработная плата выросла на 10,2%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из причин роста средней заработной платы стала активизация производственной деятельности субъектов экономической деятельности. Также на это повлияло оживление экономики и повышение уровня минимальной зарплаты в Украине с января.

Видео дня

Ранее сообщалось, что в Украине средняя зарплата учителя первой категории в государственном учреждении на сегодня составляет 6,6 тысячи гривен. В эквиваленте к европейской валюте это около 210 евро.

При этом в Польше учителя получают более 1,2 тысячи евро в месяц. Государственные учителя в других соседних с Украиной странах зарабатывают: в Словакии – 1,3 тысячи евро, Венгрии – 1,1 тысячи евро, в Румынии – 980 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди всех министерств в Украине самая большая средняя зарплата в 2020 году была в Минцифры, там она составляла 47,434 грн. Вторым по уровню заработной платы идет Минфин – 27,559 грн, а после него идет Министерство здравоохранения – 27,333 грн.