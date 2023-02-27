Снять квартиру в Киеве по старым ценам больше не получится: как изменилась стоимость аренды

Аренда жилья в Киеве подешевела – за месяц цены снизились со средних 12 775 грн до 12 000 грн. При этом 1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 8 000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Отмечается: объявлений по 8 000 грн насчитывается 11,7%. Также часто такие квартиры сдают по:

10 000 грн – 9,8% объявлений;

11 200 грн – 6%.

Самой популярной ценой для 2-комнатных квартир является 7 800 грн – таких объявлений 12,6% от общего количества. Часто также встречаются цены в:

10 200 грн – 8,8%;

15 000 грн – 6,6%.

3-комнатные квартиры же чаще всего сдают по 15 200 грн – 8,7%. А кроме того:

10 400 грн, 12 800 грн и 20 000 грн – по 6,2%;

29 600 грн – 4,3%.

Дешевле всего аренда жилья стоит в Деснянском районе столицы – в среднем 8 000 грн. За ним следуют:

Святошинский – 9 000 грн;

Оболонский – 10 000 грн;

Днепровский – 10 999 грн;

Соломенский – 12 000 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе – в среднем, 20 250 грн. Далее следуют:

Шевченковский – 15 000 грн;

Голосеевский – 14 500 грн;

Подольский – 13 000 грн;

Дарницкий – 12 500 грн.

В Украине аренда подорожала

В целом же снимать 1-компантную квартиру в Украине стало дороже. В январе-2023 года средняя стоимость аренды составляла 5 993 грн, тогда как в декабре-2022 ее размер был 5 698 грн. Т.е., за месяц цены вросли на 295 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Закарпатской области – в среднем 13 123 грн. Самые низкие – в Сумской, 2 687 грн.

Какие квартиры предпочитают арендовать украинцы

В целом, по словам экспертов по недвижимости, в результате продолжительных массовых атак России по критической инфраструктуре Украины у арендаторов изменились приоритеты при выборе квартир. Так:

украинцы ищут квартиры на нижних этажах – ведь лифт может не работать из-за отсутствия энергоснабжения;

в приоритете квартиры с газоснабжением.

важную роль играет расстояние к объектам критической инфраструктуры, по которым может быть нанесен удар.

В то же время, в Киеве вырос спрос на аренду квартир на высоких этажах и с панорамными окнами. Причем даже несмотря на отключения света и обстрелы столицы Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине цены на аренду квартир, вероятно, пересчитают уже весной. Этот прогноз может изменить военная эскалация, в обратном случае рост цен составит около 10-15%. О том, как и когда могут пересчитать цены на аренду жилья, читайте в материале.

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