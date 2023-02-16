В Украине подорожала аренда квартир: где за 1-комнатную нужно платить более 13 тыс. грн

Снимать 1-компантную квартиру в Украине стало дороже. В январе-2023 года средняя стоимость аренды составляла 5 993 грн, тогда как в декабре-2022 ее размер был 5 698 грн. Т.е., за месяц цены вросли на 295 грн. Самые высокие цены зафиксированы в Закарпатской области – в среднем 13 123 грн. Самые низкие – в Сумской, 2 687 грн.

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Об этом сообщает Госстат. Отмечается: в топ-5 по самой высокой стоимости аренды 1-комнатной квартиры также вошли:

Львовская область – 10 995 грн;

Киев – 7 438 грн;

Хмельницкая область – 7 164 грн;

Черновицкая – 7 095 грн.

Самые низкие цены, помимо Сумской области, также зафиксированы в Запорожской – 2 861 грн. А кроме того, в:

Херсонской – 2 905 грн;

Николаевской – 3 432 грн;

Харьковской – 3 530 грн.

Какие квартиры предпочитают арендовать украинцы

В целом, по словам экспертов по недвижимости, в результате продолжительных массовых атак России по критической инфраструктуре Украины у арендаторов изменились приоритеты при выборе квартир. Так:

украинцы ищут квартиры на нижних этажах – ведь лифт может не работать из-за отсутствия энергоснабжения;

в приоритете квартиры с газоснабжением.

важную роль играет расстояние к объектам критической инфраструктуры, по которым может быть нанесен удар.

В то же время, в Киеве вырос спрос на аренду квартир на высоких этажах и с панорамными окнами. Причем даже несмотря на отключения света и обстрелы столицы Россией.

Аналитики Bird отмечают, что желающих снять квартиры на высоких этажах всегда предупреждают о возможных проблемах. В частности, что:

вместе со светом пропадает вода;

при отключениях не работает отопление;

эти проблемы будут актуальны, пока будут блекауты.

"Но люди выбирают квартиры глазами, и неплохой дизайн перекрывает все бытовые недочеты. Это 100% нерационально, но это реальность, которую мы видим сейчас", – констатируют они.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам, в конце марта – начале апреля в Украине начнется рост цен на жилье, прежде всего на вторичном рынке. Таким образом, констатируют аналитики, февраль является последним месяцем стабильных цен на недвижимость.

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