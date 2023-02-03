Снимать квартиру во Львове гораздо дороже, чем в Киеве: какие цены

Аренда квартиру во Львове стоит гораздо больше , чем в Киеве. В частности, съем 1-комнатной во Львове обойдется в среднем в 13 500 грн, а в столице – в 9 000 грн. Разница – 4 500 грн.

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Об этом сообщает Bird. Отмечается: 2-комнатные квартиры во Львове сдают в среднем по 16 000 грн. В Киеве же на 4 000 грн дешевле – за 16 000 грн.

Аренда 3-комнатной квартиры во Львове обойдется в среднем в 19 000 грн. В Киеве же – 18 000 грн. Разница – 1 000 грн.

Почему во Львове дороже, чем в Киеве

Как объяснили аналитики, в столице количество запросов на аренду квартир "такое же, как в январе 2022 года". Однако несмотря на это, цены на аренду упали "на треть и более".

"Львов за этот год привлек к себе гораздо больше внимания и это отражается в более высоких, по сравнению с Киевом, ценах на аренду. Несмотря на ракетные удары и проблемы с электроэнергией, многие продолжают выбирать этот город именно как "безопасную альтернативу" Киеву во время полномасштабной войны", – подчеркнули они.

Какие квартиры предпочитают арендовать украинцы

В целом же, по словам экспертов по недвижимости, в результате продолжительных массовых атак России по критической инфраструктуре Украины у арендаторов изменились приоритеты в выборе квартир. Так, украинцы:

ищут квартиры на низких этажах – ведь лифт может не работать из-за отсутствия энергоснабжения,

в приоритете квартиры с газоснабжением,

важную роль играет расстояние к объектам критической инфраструктуры, по которым может быть нанесен удар.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам, в конце марта-начале апреля в Украине начнется рост цен на жилье – прежде всего, на вторичном рынке. Таким образом, констатируют аналитики, февраль является последним месяцем стабильных цен на недвижимость.

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