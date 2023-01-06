Дизайн решает: украинцы арендуют квартиры на высоких этажах, несмотря на отключения света и обстрелы

В Киеве вырос спрос на аренду квартир на высоких этажах и с панорамными окнами. При чем даже несмотря на отключения света и обстрелы столицы Россией.

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"Новостройка возле метро Васильковская. После очередных обстрелов в доме нет света, соответственно не работают и лифты. Молодая пара приезжает на просмотр квартиры на 21 этаже. Поднимаются пешком, осматривают и подписывают договор аренды в тот же вечер", – рассказывают аналитики сервиса по поиску квартир для аренды Bird.

Они отмечают: если до полномасштабного вторжения люди искали квартиры с панорамными окнами, то при первых взрывах спрос на них спал. Однако теперь квартиры с панорамой снова в топах запросов.

"Недавно арендатор квартиры в Шевченковском районе радостно рассказывал, что видел из своего окна, как наши ПВО удачно отрабатывают по российским целям", – говорят специалисты.

Почему люди выбирают квартиры на высоких этажах, несмотря на блекауты

Аналитики отмечают, что желающих снять квартиры на высоких этажах всегда предупреждают о возможных проблемах. В частности, что:

вместе со светом пропадает вода;

при отключениях не работает отопление;

эти проблемы будут актуальны, пока будут блекауты.

"Но люди выбирают квартиры очами и неплохой дизайн перекрывает все бытовые недочеты. Это 100% не рационально, но это реальность, которую мы видим сейчас", – констатируют они.

При этом специалисты подчеркивают: арендаторы находят выход из сложных ситуаций и спокойно переносят трудности. К примеру, они:

оборудуют свои помещения газовыми горелками;

устанавливают мощные аккумуляторы;

сбрасываются с соседями на генераторы для интернета;

поднятие "пешком на 16 этаж воспринимают как дополнительную физическую нагрузку".

Как изменилась цена аренды

В декабре-2022, по сравнению с декабрем 2021 года, стоимость аренды жилья в Киеве снизилась. Удешевление, по данным аналитиков, составило 10-15%.

А вот спрос вырос. Его увеличение составило 3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первые месяцы полномасштабной войны в Киеве можно было арендовать квартиру за 5-6 тыс. грн. Сейчас "хотелки" арендодателей уже достигают уровня до полномасштабной войны. Спрос полностью не восстановился, поэтому всегда остаются возможности для торга. Детальнее читайте в материале.