СНБО после Минфина США ввела санкции против сотни украинцев: Данилов раскрыл детали

Совет национальной безопасности и обороны на одном из заседаний ввел санкции против 100 граждан Украины, которые ранее попали под ограничительные меры Министерства финансов США. Что касается других украинцев, против которых действуют американские санкции, то их деятельность проверяется.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "24 каналу". Запись разговора во вторник, 6 июля, появилась на YouTube-странице медиа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Всего Америка ударила ограничениями по 134 украинцах. Против 130 ввел санкции Минфин, а против четырех – Государственный департамент США. Эти ограничения отличаются, отметил Данилов.

"Мы на заседании Совета нацбезопасности дали поручение всем соответствующим органам отработать, выяснить обстоятельства, на основании чего и к кому были применены эти санкции", – рассказал чиновник.

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Украинские ведомства провели совместную работу с американскими экспертами касательно этого вопроса , указал он.

"На сегодня установлено, что из 130 человек, которые под санкциями Минфина, 127 живы и здоровы, а три человека, к сожалению, умерли, господь забрал их к себе. Относительно 100 [человек] СНБО ввела санкции", – сказал Данилов.

Он добавил, что касательно других фигурантов в Украине еще получают дополнительную информацию. При этом ответственные ведомства делают выводы не только с тех данных, которые предоставили Соединенные Штаты, но и с других.

"У нас очень мощно работают наши разведки. У нас очень мощно работают именно в этом направлении службы. И они нам предоставляют очень много дополнительной информации", – указал секретарь СНБО.

Отдельно он выделил ситуацию с 9 лицами, которые в США обвиняются во вмешательстве в выборы.

"Такая деятельность – она мешает стране, вот в чем дело. Если бы это было приватное дело людей... Это очень опасно, я бы никому не советовал вмешиваться вообще в избирательные кампании тех или других стран", – подчеркнул Данилов.

Он добавил, что Украина должна и обязательно будет реагировать на ситуацию, но произойдет это на заседании СНБО уже после расследования.

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Напомним, 24 июня прошло закрытое совещание Совета национальной безопасности из-за 134 украинцев, которые находятся под санкциями США.

Ранее украинские спецслужбы должны были проверить этих украинцев. Такое поручение дал президент Владимир Зеленский.

11 января США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и екснардеп Александр Онищенко, за вмешательство в выборы.

В сентябре 2020 года из-за влияния на выборы-2020 Минфин США ввел персональные санкции против внефракционного нардепа Андрея Деркача и трех россиян.

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