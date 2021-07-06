Данилов назвал "прямую линию" Путина "худшим, что он видел". Видео
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал "прямую линию" президента России Владимира Путина – последнюю крупную пресс-конференцию главы РФ. Он сказал, что это худшее, что он видел.
Об этом украинский чиновник высказался в интервью "Перші особи", которое показали на YouTube-канале "24 канала". Данилов отметил, что в Российской Федерации сейчас непростая ситуация (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Если вы смотрели последние встречи президента Путина с народом через телевидение, "прямую линию", то я могу сказать, что это самое худшее, что я видел за последние времена от Путина", – сказал секретарь СНБО.
Журналистка с улыбкой переспросила: "В плане риторики или Путин плохо выглядит?"
Данилов ответил, что и в плане риторики, и что российский президент "уже раздраженный".
"Он уже вспомнил, что как-будто мокша (этническая группа мордвы, – ред.), это есть такой народ, и Украина – что мы "одинаковы". Я извиняюсь, где мокша, а где мы? Ну это вообще так себе сравнение", – указал секретарь Совета нацбезопасности и обороны.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
во время "прямой линии" 30 июня Путин говорил не только о проблемах граждан РФ, но и затронул Украину, "братские народы" и противостояние с США.
В частности, он сделал пропагандистское заявление, сказав, что не видит смысла встречаться с Владимиром Зеленским, пока Украина отдана "под внешнее управление". Также он сравнил действия Киева с применением оружия массового поражения.
Кроме того, глава РФ "говорил с телевизором" – здоровался и задавал вопросы спикерам, обращения которых были записаны заранее.
Также Путин цинично оправдал оккупацию его страной украинского Крыма и назвал это проявлением "демократии".
Более детально о пресс-конференции главы страны-агрессора – читайте в нашем материале по ссылке.