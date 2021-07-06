Данилов – о том, как изменились поездки Зеленского на Донбасс: воины сегодня его уже ждут

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов признал, что в начале президентства Владимира Зеленского у украинских военных на Донбассе были "осторожные" отношения с главой государства. Вскоре ситуация изменилась и воины Объединенных сил "уже ждут" президента.

Об этом Данилов рассказал в интервью "Перші особи", которое 6 июля было опубликовано на YouTube-странице "24 канала". Как подчеркнул чиновник, каждое утро и он, и президент получают детальные сводки за прошедший день на фронте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Данилов указал на то, что Зеленский довольно часто бывает на Донбассе и объехал почти всю линию фронта.

"То, что происходило в начале его каденции, и то, что есть сейчас, это совсем другие встречи... и это искренне", – заявил он.

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Сперва, как сказал Данилов, "наши военные довольно осторожно относились" к президенту.

"Такие были, знаете, отношения... сейчас это совсем другое. Сейчас это главнокомандующий, который приезжает к своему войску, приветствует их, и они сегодня его уже ждут", – отметил секретарь СНБО.

Добавим, что во время интервью Данилов раскритиковал "прямую линию" президента России Владимира Путина. Он сказал, что это худшее, что он видел.

Кроме того, секретарь СНБО заявил, что нет ничего позорного в том, что некоторые лица являются олигархами.

Предлагаем посмотреть фрагмент интервью о визитах Зеленского на Донбасс:

Напомним, ранее Данилов признался, как изменился Зеленский, став президентом Украины.

Как писал OBOZREVATEL: