Данилов: это не какое-то позорное явление, если человек является олигархом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит "ничего позорного" в том, если какой-то человек является олигархом. В то же время он выступил за публичность такого статуса.

Вопрос секретарь СНБО прокомментировал в интервью "24 каналу", которое вышло в эфир вечером во вторник, 6 июля. Проект "Перші особи" показали на YouTube-канале украинского медиа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В ходе разговора с журналисткой Данилов сказал, что сейчас об олигархах в стране "отдельный разговор" – благодаря народным депутатам, которые в первом чтении приняли законопроект о деолигархизации.

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"Я считаю, что это не есть каким-то позорным явлением, если человек является олигархом. Просто все должны знать фамилию, имя, отчество этого человека, потому что с 1998-2000 годов начала звучать новая дефиниция, но она была какая-то кулуарная", – отметил чиновник.

Он подчеркнул, что сейчас дискуссия будет публичной. Поясним, что Данилов имел ввиду публичные списки олигархов, которые предусмотрены рассматриваем в Раде проектом закона.

"Ну что, ну олигарх человек. Пускай все знают, что именно он есть олигархом, а не кто-то еще, кому приписывают", – добавил секретарь СНБО.

К этой теме он периодически возвращался во время интервью. В частности, он указал на то, что в Украине появились новые лица, которых можно назвать олигархами.

"У нас последнее время появились новые олигархи... после событий Революции Достоинства", – заявил Данилов. Конкретных имен он не разгласил.

Предлагаем посмотреть трансляцию беседы секретаря СНБО с журналисткой:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Данилов заявил, что если закон об олигархах не сработает, у президента Украины Владимира Зеленского есть запасные планы. Но для их внедрения необходимо принятие ряда других законов.

Напомним, что 1 июля депутаты Верховной Рады приняли законопроект об олигархах в первом чтении.