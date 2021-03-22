Шмыгаль пообещал части украинцев денежные компенсации из-за карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти в Украине работают над возмещением потерь предпринимателям из-за карантинных мероприятий.

"Государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах. По поручению президента Владимира Зеленского обсудили сегодня с министрами механизмы выплат компенсации предпринимателям", – сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, над этим вопросом работают Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Минфин, Минсоцполитики и Минрегион с привлечением органов местного самоуправления.

"Поручил разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте", – резюмировал премьер-министр.

Денис Шмыгаль Telegram канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.

Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.