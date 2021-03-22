Шмигаль пообіцяв частині українців грошові компенсації через карантин

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада в Україні працює над відшкодуванням втрат підприємцям через карантинні заходи.

"Держава підтримає людей у період жорсткого карантину в регіонах. За дорученням президента Володимира Зеленського обговорили сьогодні з міністрами механізми виплат компенсації підприємцям", – повідомив Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За його словами, над цим питанням працюють Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Мінфін, Мінсоцполітики та Мінрегіон із залученням органів місцевого самоврядування.

"Доручив розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті", – резюмував прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль Telegram-канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський 24 листопада анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату 8 тисяч гривень. Це може призвести до втрат бюджету в розмірі до 26,8 млрд грн (за умови тримісячних канікул і повного закриття ФОП), прискореного зростання цін і подорожчання долара.

Також Зеленський заявив, що українцям анулюють податковий борг, якщо його сума менша ніж 3,06 тисячі гривень. Нововведення зачепить майже 4 млн українців. Водночас цей рік країна може закінчити з бюджетним дефіцитом у 150 млрд грн.