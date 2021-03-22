Шмыгаль пообещал части украинцев денежные компенасации из-за карантина
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти в Украине работают над возмещением потерь предпринимателям из-за карантинных мероприятий.
"Государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах. По поручению президента Владимира Зеленского обсудили сегодня с министрами механизмы выплат компенсации предпринимателям", – сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, над этим вопросом работают Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Минфин, Минсоцполитики и Минрегион с привлечением органов местного самоуправления.
"Поручил разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте", – резюмировал премьер-министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.
Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.
10 декабря в Украине вступили в силу законы о введении налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и единовременной выплате в размере 8000 гривен. Закон вводит единовременную компенсацию бизнесу для возмещения уплаты единого взноса.
Размер компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев. Компенсацию получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. При этом компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ есть задолженность.