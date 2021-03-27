Сдают квартиру в 6 квадратных метров и просят делать ремонт: что предлагают арендовать украинцам

Стоимость аренды в Киеве плавно растет ежегодно. Сейчас в среднем однокомнатную квартиру недалеко от метро в одном из районов столицы можно арендовать за 7-9 тыс. грн. Жилье в новостройке традиционно на 20-30% дороже.

Но среди тысяч объявлений найдутся предложения и для тех, чей бюджет не позволяет претендовать на полноценную квартиру, но кто категорически не хочет арендовать комнату, об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Например, в одном из многоэтажных домов Киева семья выкупила две кладовки, совместила их, а теперь предлагает взять в аренду помещение без окон площадью в 6 квадратных метров за 4 тысячи гривен.

"Квартира в цоколе нового пятиэтажного дома. Без окна, есть вентиляция. Туалет, душ, стиральная машина, бойлер, диван, шкаф", – говорится в объявлении.

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Жить в чужой квартире можно даже бесплатно. Например, в столице ищут в пустую двухкомнатную квартиру, которая "готова для ремонта", бесплатного мастера, который за возможность занять жилье на один-два месяца поможет отремонтировать санузел и кухню.

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Согласно данным Budportal, по итогам прошлого месяца самым дорогим объектом, арендованным в феврале, стал дом на улице Ольшанской (Печерский р-н) площадью 450 кв. м за 254 тыс. грн в месяц, а самая дешевая для аренды квартира была найдена на ул. Правды (Подольский р-н) за 6 100 грн/мес. Ее площадь составляет 39 кв. м.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы в 2021 году должны заплатить налоги за свои квартиры и машины. Кроме того, отдельно придется заплатить за дополнительные доходы.