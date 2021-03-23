Украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры и машины: кому и сколько

Украинцы в 2021 году должны заплатить налоги за свои квартиры и машины. Кроме того, отдельно придется заплатить за дополнительные доходы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Налоговая ставка зависит от вида полученного дохода или объекта налогообложения.

Какой налог нужно заплатить налог с доходов?

доход от независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и т.д.) – 18%;

доход от аренды недвижимости – 18%;

прибыль от ценных бумаг – 18%;

вознаграждения и другие выплаты по договору – 18%;

подарки и нецелевая благотворительность – 18%;

доход от продажи недвижимости – 5%.

До мая каждый, кто получил один из перечисленных выше доходов, должен заполнить декларацию в налоговой по месту регистрации и после заплатить в бюджет.

Часть украинцев до 1 июля получит по месту прописки квитанции-уведомления о необходимости заплатить налог на недвижимость. Платить нужно за квартиры, площадь которых превышает 60 квадратов, и за дома площадью от 120 квадратных метров.

Это при условии, что одному члену семьи принадлежит больше указанной площади. Размер налога – до 1,5% от минимальной зарплаты за прошлый год за каждый квадрат сверх нормы. Например, если квартира площадью 80 квадратных метров, заплатить придется до 1416 грн (по 70,8 грн за каждый "лишний" квадрат).

Украинцы, которые владеют машинами стоимостью от 2,2 млн грн и возрастом не больше пяти лет, должны заплатить 25 тыс. грн налога. На это дают 60 дней с момента получения квитанции.

Как говорится в ст. 267 Налогового кодекса, квитанция придет по месту регистрации. Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Так, оплата в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему собственнику автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость. Зачастую должники после налогового залога сразу же платят по счетам.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как увеличится налог на недвижимость в 2021 году.

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