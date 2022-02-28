СБУ попросила украинцев помочь взломать ресурсы оккупантов: инструкция

Служба безопасности Украины обратилась с просьбой предоставить информацию, которую позволит взломать ресурсы оккупантов. Для этого всех, кто заметил любые пробелы в безопасности российских ресурсов (баги, бэгдоры, входы, логины и пароли) просят сообщать чат-боту.

Воспользоваться чат-ботом можно в Telegram @stop_russian_war_bot. "Это могут быть уязвимости в электронной почте, вебсайтах, онлайн-банкинге, системах управления, компьютерных сетях, центрах сертификации, ключах, мессенджерах, соцсетях. Украинские киберспециалисты используют эту информацию, чтобы сражаться с оккупантом!", – обратились СБУ к украинцам в своем официальном канале.

Функция передачи таких данных доступна в разделе чат-бота "Киберфронт". "Остановим русские войска вместе – на нашей земле и в нашем киберпространстве!" – призывают в ведомстве.

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Стоит добавить, что те украинцы, которые не имеют необходимых знаний для выявления таких пробелов в системе безопасности, могут помочь армии финансово. Это можно сделать как с помощью своих личных средств, так и с помощью денег, полученных за вакцинацию. Сделать это можно здесь.

Все, кто хочет оказать помощь, могут переводить средства на специальный счет Национального банка: UA843000010000000047330992708 Счет – мультивалютный, он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан.