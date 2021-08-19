Ryanair перестал принимать документы от известного поисковика авиабилетов: в чем причина

Крупный лоукостер Ryanair с 18 августа перестал принимать посадочные талоны, выданные поисковиком авиабилетов Kiwi.com. Их документы назвали фальшивыми, так как они не информируют пассажиров о всех требованиях к безопасности.

Об этом говорится на официальном сайте лоукостера. "Любому пассажиру, предъявившему посадочный талон Kiwi.com, будет отказано в посадке на рейсы Ryanair. Если вы сделали бронирование через Kiwi.com, мы настоятельно рекомендуем вам связаться с Kiwi.com, чтобы получить необходимую ссылку на бронирование Ryanair", – говорится в сообщении.

Согласно правилам ЕС, пассажиры должны пройти регистрацию на прямую. Это гарантирует, что клиентам рассказали о всех протоколах безопасности и требованиях;

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Kiwi.com не инструктировал пассажиров, чем, как считает авиаперевозчик, нарушал правила;

поисковик авиабилетов выпускал собственные посадочные талоны, которые считаются поддельными.

Компания Ryanair уже добилась судебного постановления в Чехии, требующего от Kiwi прекратить замену адресов электронной почты клиентов поддельными адресами электронной почты и препятствовать прямому общению Ryanair с пассажирами, однако Kiwi еще не выполняет это постановление.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали ролик, в котором женщина с дочерью опоздали на посадку в самолет и стали требовать, чтобы другие пассажиры уступили им места. В итоге рейс был задержан на 2 часа, а маму с девочкой сняли с борта.

В августе самолет компании Ryanair улетел из аэропорта "Борисполь" без группы из 10 подростков и двух сопровождающих взрослых. Якобы они опоздали на посадку.