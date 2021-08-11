Мать с дочерью со скандалом выгнали из самолета: они требовали, чтобы им уступили место. Видео

В сети опубликовали ролик, в котором женщина с дочерью опоздали на посадку в самолет и стали требовать, чтобы другие пассажиры уступили им места. В результате рейс был задержан на два часа, а маму с девочкой сняли с борта.

В кадре видно, как женщина кричала и угрожала другим пассажирам. Это происходило в аэропорту Сакраменто, Калифорния. Соответствующее видео опубликовали в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, опоздавшие на рейс женщина с дочкой сели в полностью загруженный самолет, несмотря на то, что свободных и дополнительных мест не было.

Стюардесса вежливо просила их успокоиться. Девочка в ролике заявила, что ее мама может "вцепиться, заплакать и закричать в самолете". Еще один бортпроводник предлагал пересадить семью в другой самолет, но они настаивали на своем и искали места.

Видео дня

"Стюардесса чувствовала, что пассажиры не в безопасности с таким поведением женщины и девочки. Скорее всего, им больше не разрешат летать самолетами этой компании. Когда их сняли с борта, все пассажиры аплодировали", – рассказали очевидцы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Харькове женщина устроила скандал при посадке на борт самолета. Она отказалась выполнять требование экипажа – надеть защитную маску.