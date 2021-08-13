В Борисполе самолет Ryanair "забыл" часть пассажиров, среди них – 10 детей: появились подробности. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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Дети опоздали на посадку

В четверг, 12 августа, самолет компании Ryanair улетел из аэропорта "Борисполь" без группы из 10 подростков и двух сопровождающих взрослых. Якобы они опоздали на посадку.

Об этом написала в Facebook мать одной из девушек, депутат Запорожского облсовета Ирина Славова. По ее словам, дети должны были лететь в Краков по программе международного обучения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дети должны были лететь в Краков
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Славова утверждает, что группа приехала в аэропорт своевременно, но регистрация длилась очень медленно, потому что у Ryanair нету своей отдельной стойки.

"Когда регистрацию прошли, понимая, что времени мало, быстро побежали на паспортный контроль и на свой гейт для вылета", – отметила женщина.

Группа прибежала за 17 минут до времени вылета, но все уже было закрыто.

Группа прибежала за 17 минут до времени вылета, но все уже было закрыто

"Они не могли поверить своим глазам, что самолет уже отпустил трап и закрыл дверь (а в это время руководитель продолжал звать на помощь работников аэропорта). На что их представители через 20 минут подошли и сказали, что они задержались и самолет улетел без них", – подчеркнула Славова.

По ее словам, 4 часа споров ни к чему не привели.

"Подняли всех (посольство, консулов, народных депутатов, авиакомпанию)... Но следующий вылет на Краков стоял только через день, с пересадками вариантов не было. Дети голодные, уставшие, с разряженными телефонам (потому что постоянно всем звонили и делали стрим), руководители на нервах", – рассказала мать девушки.

Группа так никуда и не полетела

В результате было решено ехать на следующий день автобусом.

В комментариях к посту женщине объяснили, что здесь вопрос к сопровождению детей и организаторам. Потому что в правилах авиакомпании Ryanair указано, что "вы должны прибыть к выходу на посадку минимум за 30 минут до запланированного вылета рейса".

"Посадка заканчивается за 20 минут до вылета. В случае прибытия к выходу на посадку после указанного выше времени вам будет отказано в посадке на борт", – процитировали правила пользователи.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали ролик, в котором женщина с дочерью опоздали на посадку в самолет и стали требовать, чтобы другие пассажиры уступили им места. В итоге рейс был задержан на 2 часа, а маму с девочкой сняли с борта.

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