В Борисполе самолет Ryanair "забыл" часть пассажиров, среди них – 10 детей: появились подробности. Фото

В четверг, 12 августа, самолет компании Ryanair улетел из аэропорта "Борисполь" без группы из 10 подростков и двух сопровождающих взрослых. Якобы они опоздали на посадку.

Об этом написала в Facebook мать одной из девушек, депутат Запорожского облсовета Ирина Славова. По ее словам, дети должны были лететь в Краков по программе международного обучения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Славова утверждает, что группа приехала в аэропорт своевременно, но регистрация длилась очень медленно, потому что у Ryanair нету своей отдельной стойки.

"Когда регистрацию прошли, понимая, что времени мало, быстро побежали на паспортный контроль и на свой гейт для вылета", – отметила женщина.

Группа прибежала за 17 минут до времени вылета, но все уже было закрыто.

"Они не могли поверить своим глазам, что самолет уже отпустил трап и закрыл дверь (а в это время руководитель продолжал звать на помощь работников аэропорта). На что их представители через 20 минут подошли и сказали, что они задержались и самолет улетел без них", – подчеркнула Славова.

По ее словам, 4 часа споров ни к чему не привели.

"Подняли всех (посольство, консулов, народных депутатов, авиакомпанию)... Но следующий вылет на Краков стоял только через день, с пересадками вариантов не было. Дети голодные, уставшие, с разряженными телефонам (потому что постоянно всем звонили и делали стрим), руководители на нервах", – рассказала мать девушки.

В результате было решено ехать на следующий день автобусом.

В комментариях к посту женщине объяснили, что здесь вопрос к сопровождению детей и организаторам. Потому что в правилах авиакомпании Ryanair указано, что "вы должны прибыть к выходу на посадку минимум за 30 минут до запланированного вылета рейса".

"Посадка заканчивается за 20 минут до вылета. В случае прибытия к выходу на посадку после указанного выше времени вам будет отказано в посадке на борт", – процитировали правила пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали ролик, в котором женщина с дочерью опоздали на посадку в самолет и стали требовать, чтобы другие пассажиры уступили им места. В итоге рейс был задержан на 2 часа, а маму с девочкой сняли с борта.