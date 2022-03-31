Российские военные смогут получить до $1 млн, если сдадут свою технику Украине: законопроект

Группа народных депутатов во главе с представителем президента Владимира Зеленского в КСУ Федором Вениславским предлагает платить российским военным за сданную военную технику. Для этого необходимо будет отдать Вооруженным силам Украины боеспособное вооружение по собственному желанию. После также можно будет безопасно переехать в третью страну.

Это следует из опубликованного на сайте Рады законопроекта №7229. Как отмечается в документе, платить за российскую технику дешевле, чем покупать новую.

Предполагаемое вознаграждение за технику:

боевой самолет (истребительная и штурмовая авиация) оценен в $1 млн;

боевой вертолет – $500 тыс.,

реактивная система залпового огня – $25-35 тыс.;

танк, наземная артиллерия (самоходная) – $100 тыс.,

боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина – $50 тыс.;

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военный автомобиль – $10 тыс.;

корабль 1 или 2 ранга – $1 млн;

корабля 3 или 4 ранга – $500 тыс.;

военное судно – $200 тыс.;

малогабаритное боевое судно (разведывательное) – $50 тыс.

Также документом обеспечивается право на сохранение в тайне факта передачи ими техники, получение новых документов с новыми установочными данными и безопасность их нахождения на территории Украины, а также создание условий для выезда в третью безопасную страну. .

Как ранее писал OBOZREVATEL, Укргазбанк отдаст все рубли, которые есть в распоряжении финучреждения, тем российским военным, которые решат сдаться в плен. Выплаты будут проводить налиичными по 100 тыс. рублей (или около 1 тыс. долларов по официальному курсу, 500 долларов по фактическому наличном курсу) на каждого.

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