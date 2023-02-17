Резкое удешевление: украинские супермаркеты пересчитали цены на важный продукт

В Украине резко снизили цены на соленое сало. По состоянию на 17 февраля 1 кг стоит в среднем 247,7 грн, что на целых 22,5 грн меньше среднемесячной цены января в 270,2 грн.

Видео дня

Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным в отдельных сетях супермаркетов цены на соленое сало установились на уровне (за 1 кг):

Metro – 268,81 грн;

Auchan – 255,3 грн;

Novus – 219 грн.

А вот на домашнее сало цены остались на прежнем уровне. Килограмм стоит 189 грн.

Первое удешевление за 8 месяцев

Нынешнее снижение цены – первое за 8 месяцев. До этого последний раз соленое сало дешевело еще в мае-2022 – с апрельских 186,77 грн/кг до 182,5 грн/кг (минус 4,27 грн). Потом же цены только росли:

июнь – до 185,83 грн/кг (+3,33 грн);

июль – до 190,75 грн/кг (+4,92 грн);

август – до 209,81 грн/кг (+19,06 грн);

сентябрь – до 221,68 грн/кг (+11,87 грн);

октябрь – до 254,93 грн/кг (+33,25 грн);

ноябрь – до 258,32 грн/кг (+3,39 грн);

декабрь – до 262,32 грн/кг (+4 грн);

январь-2023 – до 270,2 грн/кг (+7,88 грн).

Гречка также подешевела

Снизились в Украине цены и на часто подаваемую с салом гречку. Если в январе 2023 года среднемесячная цена крупы составляла 69,4 грн/кг, то по состоянию на середину февраля она установилась на уровне 59,73 грн/кг. Т. е. удешевление составило почти 10 грн.

Дешевеет гречка уже 6-й месяц подряд. Последний раз цены на нее выросли еще в августе-2022 – с 91,7 грн/кг до 92,73 грн/кг (+1,03 грн). Далее же стоимость только снижалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же продукты питания в Украине значительно подорожали: в период с января 2022 года по январь 2023-го цены на них выросли на 32,8%. Причем рост затронул все группы без исключения, но больше всего – фрукты и яйца. Они подорожали сразу на 77 и 73,3% соответственно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!