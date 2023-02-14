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Еда в Украине значительно подорожала: на что цены выросли больше всего

Роман Костюченко
Личные финансы
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Еда в Украине значительно подорожала

Продукты питания в Украине значительно подорожали: в период с января 2022 года по январь 2023-го цены на них выросли на 32,8%. При чем рост затронул все группы без исключения, но больше всего фрукты и яйца. Они подорожали сразу на 77% и 73,3% соответственно.

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Об этом сообщает Госстат. Отмечается: в тройку лидеров по росту цен вошли также рыба и продукты из нее. Они подорожали на 45,5%.

Более, чем на 25% выросла стоимость целой группы продуктов. В частности:

  • овощи подорожали на 34%;
  • сахар – на 31,8%;
  • масло – на 29,1%;
  • хлеб и хлебопродукты – 28,8%;
  • макаронные изделия – 27,2%;

Немного отстали от них сыр и творог, выросшие в цене на 24,8%. А также мясо и мясопродукты – на 24,1%.

Хлеб подорожал на 21,5%. А кроме того:

  • молоко – на 19,3%;
  • подсолнечное масло – на 15,6%.

Как подорожала еда за месяц

А вот за месяц цены на продукты выросли не так значительно – их стоимость увеличилась на 1,4%. Больше всего подорожали овощи – на 6,4%. Далее идут:

  • фрукты – 4,4%;
  • яйца – 2%;
  • молоко – 2%;
  • хлеб – 1,4%;
  • масло – 1,2%;
  • мясо и мясопродукты – 0,9%;
  • творог и сыр – 0,7%;
  • масло подсолнечное – 0,5%;
  • рыба и продукты из рыбы – 0,2%;
  • макаронные изделия – 0,1%;
  • хлеб и хлебопродукты – 0,1%.

Впрочем, кое-что и подешевело. Речь о сахаре, цена на который снизилась на 0,2%.

Цены на продукты питания в Украине значительно выросли

Чего ожидать

В свою очередь, член Совета Национального банка Василий Фурман ранее рассказал, что в 2023 году цены на продукты в Украине будут расти. Причинами этого, по его словам, будут являться:

  • инфляция, которая хоть и будет уменьшаться, но, по ожиданиям, составит 18,7%;
  • рост случаев использования предприятиями генераторов – поскольку этот вид энергопитания более затратен, конечная стоимость продуктов будет увеличиваться.

Подорожала не только еда

За период с января-2022 по январь-2023 в Украине подорожали все группы товаров и услуг. Рост составил 26%.

Больше всего цены вросли на транспорт – на 41%. Далее идут:

  • безалкогольные напитки, стоимость которых выросла на 38,6%;
  • предметы домашнего обихода, бытовая техника и содержание жилья – на 27,8%;
  • рестораны и отели – на 23,4%;
  • алкогольные напитки, табачные изделия – на 22,5%;
  • здравоохранение – на 20,7%;
  • различные товары и услуги – на 19,1%;
  • связь – на 13,3%;
  • образование – на 9,3%;
  • услуги ЖКХ – на 5,3%;
  • одежда и обувь – на 3%.

Как сообщал OBOZREVATEL,в начале февраля цены на лук в Украине пробили психологическую отметку. По состоянию на 3 число, репчатый продавали в среднем по 40,02 грн/кг, что более чем на 5 грн превышало среднемесячную цену января в 34,89 грн и почти на 10 грн декабря-2022 – в 32,64 грн.

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