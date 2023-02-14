Еда в Украине значительно подорожала: на что цены выросли больше всего

Продукты питания в Украине значительно подорожали: в период с января 2022 года по январь 2023-го цены на них выросли на 32,8%. При чем рост затронул все группы без исключения, но больше всего фрукты и яйца. Они подорожали сразу на 77% и 73,3% соответственно.

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Об этом сообщает Госстат. Отмечается: в тройку лидеров по росту цен вошли также рыба и продукты из нее. Они подорожали на 45,5%.

Более, чем на 25% выросла стоимость целой группы продуктов. В частности:

овощи подорожали на 34%;

сахар – на 31,8%;

масло – на 29,1%;

хлеб и хлебопродукты – 28,8%;

макаронные изделия – 27,2%;

Немного отстали от них сыр и творог, выросшие в цене на 24,8%. А также мясо и мясопродукты – на 24,1%.

Хлеб подорожал на 21,5%. А кроме того:

молоко – на 19,3%;

подсолнечное масло – на 15,6%.

Как подорожала еда за месяц

А вот за месяц цены на продукты выросли не так значительно – их стоимость увеличилась на 1,4%. Больше всего подорожали овощи – на 6,4%. Далее идут:

фрукты – 4,4%;

яйца – 2%;

молоко – 2%;

хлеб – 1,4%;

масло – 1,2%;

мясо и мясопродукты – 0,9%;

творог и сыр – 0,7%;

масло подсолнечное – 0,5%;

рыба и продукты из рыбы – 0,2%;

макаронные изделия – 0,1%;

хлеб и хлебопродукты – 0,1%.

Впрочем, кое-что и подешевело. Речь о сахаре, цена на который снизилась на 0,2%.

Чего ожидать

В свою очередь, член Совета Национального банка Василий Фурман ранее рассказал, что в 2023 году цены на продукты в Украине будут расти. Причинами этого, по его словам, будут являться:

инфляция, которая хоть и будет уменьшаться, но, по ожиданиям, составит 18,7%;

рост случаев использования предприятиями генераторов – поскольку этот вид энергопитания более затратен, конечная стоимость продуктов будет увеличиваться.

Подорожала не только еда

За период с января-2022 по январь-2023 в Украине подорожали все группы товаров и услуг. Рост составил 26%.

Больше всего цены вросли на транспорт – на 41%. Далее идут:

безалкогольные напитки, стоимость которых выросла на 38,6%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и содержание жилья – на 27,8%;

рестораны и отели – на 23,4%;

алкогольные напитки, табачные изделия – на 22,5%;

здравоохранение – на 20,7%;

различные товары и услуги – на 19,1%;

связь – на 13,3%;

образование – на 9,3%;

услуги ЖКХ – на 5,3%;

одежда и обувь – на 3%.

Как сообщал OBOZREVATEL,в начале февраля цены на лук в Украине пробили психологическую отметку. По состоянию на 3 число, репчатый продавали в среднем по 40,02 грн/кг, что более чем на 5 грн превышало среднемесячную цену января в 34,89 грн и почти на 10 грн декабря-2022 – в 32,64 грн.

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