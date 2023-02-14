Еда в Украине значительно подорожала: на что цены выросли больше всего
Продукты питания в Украине значительно подорожали: в период с января 2022 года по январь 2023-го цены на них выросли на 32,8%. При чем рост затронул все группы без исключения, но больше всего фрукты и яйца. Они подорожали сразу на 77% и 73,3% соответственно.
Об этом сообщает Госстат. Отмечается: в тройку лидеров по росту цен вошли также рыба и продукты из нее. Они подорожали на 45,5%.
Более, чем на 25% выросла стоимость целой группы продуктов. В частности:
- овощи подорожали на 34%;
- сахар – на 31,8%;
- масло – на 29,1%;
- хлеб и хлебопродукты – 28,8%;
- макаронные изделия – 27,2%;
Немного отстали от них сыр и творог, выросшие в цене на 24,8%. А также мясо и мясопродукты – на 24,1%.
Хлеб подорожал на 21,5%. А кроме того:
- молоко – на 19,3%;
- подсолнечное масло – на 15,6%.
Как подорожала еда за месяц
А вот за месяц цены на продукты выросли не так значительно – их стоимость увеличилась на 1,4%. Больше всего подорожали овощи – на 6,4%. Далее идут:
- фрукты – 4,4%;
- яйца – 2%;
- молоко – 2%;
- хлеб – 1,4%;
- масло – 1,2%;
- мясо и мясопродукты – 0,9%;
- творог и сыр – 0,7%;
- масло подсолнечное – 0,5%;
- рыба и продукты из рыбы – 0,2%;
- макаронные изделия – 0,1%;
- хлеб и хлебопродукты – 0,1%.
Впрочем, кое-что и подешевело. Речь о сахаре, цена на который снизилась на 0,2%.
Чего ожидать
В свою очередь, член Совета Национального банка Василий Фурман ранее рассказал, что в 2023 году цены на продукты в Украине будут расти. Причинами этого, по его словам, будут являться:
- инфляция, которая хоть и будет уменьшаться, но, по ожиданиям, составит 18,7%;
- рост случаев использования предприятиями генераторов – поскольку этот вид энергопитания более затратен, конечная стоимость продуктов будет увеличиваться.
Подорожала не только еда
За период с января-2022 по январь-2023 в Украине подорожали все группы товаров и услуг. Рост составил 26%.
Больше всего цены вросли на транспорт – на 41%. Далее идут:
- безалкогольные напитки, стоимость которых выросла на 38,6%;
- предметы домашнего обихода, бытовая техника и содержание жилья – на 27,8%;
- рестораны и отели – на 23,4%;
- алкогольные напитки, табачные изделия – на 22,5%;
- здравоохранение – на 20,7%;
- различные товары и услуги – на 19,1%;
- связь – на 13,3%;
- образование – на 9,3%;
- услуги ЖКХ – на 5,3%;
- одежда и обувь – на 3%.
Как сообщал OBOZREVATEL,в начале февраля цены на лук в Украине пробили психологическую отметку. По состоянию на 3 число, репчатый продавали в среднем по 40,02 грн/кг, что более чем на 5 грн превышало среднемесячную цену января в 34,89 грн и почти на 10 грн декабря-2022 – в 32,64 грн.
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