В Украине резко изменили цены на популярную крупу: почем продают в магазинах

Цены на гречку в Украине резко снизились. Если в январе 2023 года среднемесячная цена крупы составляла 69,4 грн/кг, то по состоянию на 16 февраля она установилась на уровне 59,73 грн/кг. Т. е. удешевление составило почти 10 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным в отдельных сетях супермаркетов гречку продают по (за 1 кг):

Metro – 59,9 грн;

Auchan – 56,4 грн;

Varus – 62,9 грн.

Дешевеет гречка уже 6-й месяц подряд. Последний раз цены на нее выросли еще в августе-2022 – с 91,7 грн/кг до 92,73 грн/кг (+1,03 грн). Далее же стоимость только снижалась:

сентябрь – до 87,94 грн (минус 4,79 грн);

октябрь – до 80,78 грн (минус 7,16 грн);

ноябрь – до 76,99 грн (минус 3,79 грн);

декабрь – до 73,85 грн (минус 3,14 грн);

январь-2023 – до 69,4 грн (минус 4,45 грн);

февраль – до 64,23 (минус 5,17 грн. Данные на 1 число. После этого цены снизились еще на 4,5 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же продукты питания в Украине значительно подорожали: в период с января 2022 года по январь 2023-го цены на них выросли на 32,8%. Причем рост затронул все группы без исключения, но больше всего – фрукты и яйца. Они подорожали сразу на 77 и 73,3% соответственно.

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