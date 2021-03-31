Разумков получил 500 тыс. грн зарплаты за год и хранит 28 млн наличными – декларация

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в 2020 году получил 547 563 гривны зарплаты (примерно 45,6 тыс. грн в месяц). Тогда как доход его жены Юлии Чайки за это время составил 6,7 миллиона гривен – от предпринимательской деятельности.

Такая информация содержится в ежегодной декларации спикера парламента, представленной Национальному агентству по предупреждению коррупции 30 марта. Отчет был опубликован на сайте НАПК.

В электронном документе Разумков также указал, что в 2020-м получил 1,6 млн гривен от отчуждения имущества, и заработал от продажи электроэнергии по зеленому тарифу еще 12 тысяч гривен.

Среди сбережений главы ВРУ – 28,5 млн гривен и $75 тысяч наличкой. У Юлии Чайки – $140 тысяч, € 45 тысяч и 970 тысяч гривен.

"Это не новый актив – это то, что я заработал за прошлый год в Верховной Раде, если не ошибаюсь, около 550 тыс. грн. Также продал дом – это где-то 1,7 млн грн, а другие средства – деньги, которые вернулись как долг передо мной еще 2016 года. Поэтому именно такая цифра задекларирована", – объяснил спикер наличие в его декларации нового актива в 28 млн грн, передает "Интерфакс-Украина".

Разумков также задекларировал домовладение площадью 492,2 кв. м и стоимостью 2,9 млн грн, офис, четыре квартиры на 78,5, 165,55, 53,2 и 44,5 квадратов, находящихся в общей или собственности жены, так же и два земельных участка по 1020 и 962 кв. м.

Еще один участок, площадью 1333 кв. м, находится в аренде Юлии Чайки. Кроме этого, она имеет жилой дом на 489,6 кв. м в Николаеве.

В декларации Разумкова указаны автомобили Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска, Toyota Camry 2012 г. в., а также Tesla Model S 2017 г. в. и BMW X5 2016 г. в., принадлежащие Юлии Чайке.

Добавим: в декларации за 2019 год спикер парламента Дмитрий Разумков указал дом площадью 492,2 кв. м в Софиевской Борщаговке (село возле Киева) стоимостью почти 3 млн грн, несколько квартир в столице и области, которыми владеет и его жена Юлия Чайка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников за 2020-й задекларировал 10 млн 463 тыс. гривен зарплаты (в среднем 871,9 тыс. в месяц).