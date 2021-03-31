Разумков отримав 500 тис. грн зарплати за рік і зберігає 28 млн готівкою – декларація
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у 2020 році отримав 547 563 гривні зарплати (приблизно 45,6 тис. грн на місяць). Тоді як дохід його дружини Юлії Чайки за цей час становить 6,7 мільйона гривень – від підприємницької діяльності.
Така інформація міститься у щорічній декларації спікера парламенту, поданій Національному агентству із запобігання корупції 30 березня. Звіт було опубліковано на сайті НАЗК.
В електронному документі Разумков також вказав, що в 2020-му отримав 1,6 млн гривень від відчуження майна, і заробив від продажу електроенергії за зеленим тарифом ще 12 тисяч гривень.
Серед заощаджень голови ВРУ – 28,5 млн гривень і $75 тисяч готівки. В Юлії Чайки – $140 тисяч, €45 тисяч і 970 тисяч гривень.
"Це не новий актив – це те, що я заробив за минулий рік у Верховній Раді,якщо не помиляюся, приблизно 550 тис. грн. Також продав будинок – це десь 1,7 млн грн, а інші кошти – гроші, які повернулися як борг переді мною ще 2016 року. Тому саме така цифра задекларована", – пояснив спікер наявність у його декларації нового активу в 28 млн грн,, передає "Інтерфакс-Україна".
Разумков також задекларував домоволодіння площею 492,2 кв. м і вартістю 2,9 млн грн, офіс, чотири квартири на 78,5, 165,55, 53,2 і 44,5 квадратів, які перебувають у спільній чи власності дружини, так само й дві земельні ділянки по 1020 і 962 кв. м.
Ще одна ділянка, площею 1333 кв. м, перебуває в оренді Юлії Чайки. Крім цього, вона має житловий будинок на 489,6 кв. м у Миколаєві.
У декларації Разумкова вказано автомобілі Toyota Land Cruiser 200 2013 року випуску, Toyota Camry 2012 р. в, а також Tesla Model S 2017 р. в. і BMW X5 2016 р. в., які належать Юлії Чайці.
Додамо: у декларації за 2019 рік спікер парламенту Дмитро Разумков вказав будинок площею 492,2 кв. м у Софіївській Борщагівці (село біля Києва) вартістю майже 3 млн грн, декілька квартир у столиці та області, якими володіє і його дружина Юлія Чайка.
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