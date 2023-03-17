Пугают смертью близких и обещают богатство: 9 самых популярных схем телефонных мошенников

У мошенников в Украине есть целый вагон схем, с помощью которых они обманывают и обворовывают граждан. Один из самых популярных способов "добраться" до жертвы – телефон.

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Именно из-за действий аферистов украинцы получают непонятные звонки, сообщения об акциях, выигрышах в лотерею, звонки якобы из полиции и т.д. О самых популярных схемах телефонных мошенников в 2023 году рассказал Finance.ua.

1. "Выплаты от международных организаций"

Мошенники пользуются тем, что ООН, Международный Комитет Красного Креста (МККК), UNICEF и другие организации предоставляют некоторым украинцам денежную помощь. Под видом таких выплат аферисты обчищают банковские карточки своих жертв.

Мошенники звонят людям с предложением быстро и без бумажной волокиты оформить денежную помощь. Другой предлог – сообщение, что деньги уже якобы начислены получателю, и их нужно срочно получить.

В результате мошенники выманивают у жертв их личные данные и данные банковских карт. После этого жертва в лучшем случае остается без денег, в худшем – еще и с кредитом, который оформили мошенники.

2. "Смена вышки мобильной связи"

Эта схема появилась вместе с регулярными и массовыми отключениями электроэнергии в Украине, во время которых пропадала мобильная связь. Мошенники представляются сотрудниками мобильного оператора.

Они сообщают, что якобы будут "переключать" абонента на другую вышку связи, с лучшим сигналом. После этого на телефон жертвы приходит проверочный код, который и просят назвать аферисты. На самом деле с помощью кода мошенники могут получить доступ к мобильным приложениям банков, соцсетям, электронной почте и т.д.

3. "Родственник в беде"

Классическая схема, которая обрела во время полномасштабной войны второе дыхание. Мошенники обычно пользуются двумя основными сценариями, представляясь или врачами, ил полицейскими.

Суть всегда одна – жертву просят как можно скорее передать деньги, чтобы "спасти" дорогого ей человека. Якобы если денег не будет, то родственник или умрет, или окажется в тюрьме.

Иногда в процессе разговора мошенники пытаются подделать голос родственника, о котором идет речь. В любом случае, переводить деньги на карту или отдавать кому-либо наличные не следует. Сначала стоит самостоятельно связаться с родственником, который, скорее всего, даже не знает, что якобы оказался в беде.

4. "Служба безопасности банка"

Мошенники прикидываются сотрудниками банка и под разными предлогами выманивают секретные данные карточек жертв. Говорить могут о блокировке карты, ее перевыпуске, подозрительных транзакциях или просто об "уточнении данных".

На самом деле сотрудники банков никогда не просят назвать PIN-код и CVV-код (три цифры с обратной стороны карты). Также они ни в коем случае не будут просить называть коды из SMS или заставлять собеседника срочно бежать к банкомату.

В случае таких звонков рекомендуется незамедлительно прекращать разговор. Если остаются сомнения по поводу безопасности карты (например, по телефону уверяли, что она "взломана"), нужно самостоятельно позвонить на горячую линию банка и уточнить информацию. Скорее всего, с картой все окажется в порядке.

5. "Крупный выигрыш"

В этом случае чаще всего используются SMS-рассылки, но иногда мошенники и звонят жертвам. Суть состоит в уведомлении о победе в какой-либо акции или выигрыше в лотерею. В случае SMS-сообщения жертве предлагают самостоятельно позвонить по указанному номеру.

Далее мошенники или выманивают персональные данные, или требуют перевести "небольшую" по сравнению сравнению с мифическим выигрышем сумму на указанный счет. Якобы это является условием получения денег (могут говорить о комиссии и т.д.).

Иногда в SMS указан не телефон, а адрес сайта. В таком случае по ссылке находится анкета, которая требует введения конфиденциальных данных. Заполнять ее нельзя ни в коем случае.

6. "Подарки на почту"

Чаще всего эту схему используют против пенсионеров и людей с небольшими доходами. По телефону мошенники предлагают отправить некий подарок или приз на почту. Для этого просят назвать ФИО, адрес и почтовый индекс.

После этого жертву уведомляют, что подарок уже прибыл, однако для его получения нужно заплатить некую сумму (обычно 400-500 грн). В другой вариации схемы жертва узнает о наложенном платеже прямо на почте.

Если человек решает все же забрать посылку, в ней обычно находится что-нибудь очень дешевое, например, кусок мыла. К "подарку" часто прилагаются листовки с надписями по типу "Вы уже участвуете в розыгрыше N тыс. гривен" и список условий, которые нужно выполнить, чтобы все же получить деньги.

Разумеется, что все остальные условия – такая же ложь, как и самое первое. Но если человек соглашается их выполнять, цикл запросов от мошенников продолжается.

7. "Пополнение счета телефона"

Жертве приходит SMS о том, что ее мобильный счет пополнен на определенную сумму. На вид сообщение ничем не отличается от стандартного. После этого на номер звонят и просят вернуть средства за "ложное пополнение". Обычно просят послать эту сумму на банковскую карту. Разумеется, в финале оказывается, что счет жертве никто не пополнял.

Чтобы защититься, нужно просто попросить собеседника перезвонить через пару минут. За это время следует проверить свой мобильный счет. Также можно попросить собеседника выслать квитанцию или фото чека о пополнении. Мошенники после этого сами прекращают разговор.

8. "Списание бонусов"

Мошенники притворяются сотрудниками крупных торговых сетей. По телефону они сообщают, что у жертвы якобы накопилась крупная сумма бонусов, которые скоро "сгорят".

Под видом сохранения "пропадающих денег" аферисты выманивают данные банковских карт, которые потом обчищают. В случае таких звонков нужно класть трубку и самостоятельно звонить в торговую сеть, которую упомянули в первом разговоре. Если проблемы с бонусным счетом существуют на самом деле, проблему решат на горячей линии.

9. Изготовление дубликата SIM-карты

Это один из самых опасных способов мошенничества, так как при краже телефонного номера мошенники могут получить неконтролируемый доступ к банковским счетам жертвы (например, через онлайн-банкинг). И получить дубликат SIM-карты значительно проще, чем многим кажется.

Для этого мошенники звонят людям с незнакомых номеров. Аферисты рассчитывают, что им будут перезванивать, так как для заказа "дубля" симки нужно назвать несколько последних номеров, на которые звонил абонент.

Поэтому ни в коем случае нельзя перезванивать на незнакомые номера, а также звонить по неизвестным телефонам из SMS-сообщений. Чтобы защититься от кражи мобильного номера, также советуют перейти на контрактную форму обслуживания или "привязать" финансовый номер телефона к паспорту. Для этого нужно обратиться к своему мобильному оператору.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после начала полномасштабной войны изменились самые популярные схемы онлайн-мошенничества. Если до февраля-2022 наиболее распространенным был обман в интернет-магазинах, то теперь активизировались псевдоволонтеры и подставные перевозчики. Также растет популярность фишинга.

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