Мошенники оформляют на украинцев онлайн-кредиты: что делать, чтобы не платить долг. Инструкция

Микрокредиты в Украине (т. н. "деньги до зарплаты") разрешается оформлять онлайн. Обычно для этого клиенту нужно зарегистрироваться на сайте микрофинансовой организации (МФО) и внести данные. Именно таким механизмом все активнее пользуются мошенники.

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В результате жертвы аферистов обнаруживают, что вынуждены платить по кредиту, который не брали. Что делать в таком случае, рассказала юрист Ирина Бурченюк, сообщает Минюст Украины.

В первую очередь нужно письменно обратиться в саму МФО, которая выдала кредит. От организации нужно потребовать такие документы:

копии кредитного договора с номером, датой заключения, реквизитами кредитора;

бумаги, которые подтверждают, кто именно заключал договор (является заемщиком);

В обращении также нужно описать ситуацию. В частности, указать, что вы не заключали договор о кредите, не получали средств (по возможности приложить выписки со счетов или предоставить другие доказательства). Также нужно высказать требование отменить начисление задолженности.

Юрист советует записывать все телефонные разговоры с представителями МФО и коллекторами. Особенно это касается звонков с требованием вернуть деньги. В будущем их можно будет использовать как доказательство незаконных действий организации.

После обращения в МФО нужно написать заявление в полицию. Это необходимо, чтобы правоохранители официально зафиксировали правонарушение. Убедитесь, что данные внесены в Единый реестр досудебных расследований. Кроме того, можно дополнительно обратиться в Киберполицию.

Еще одно обращение пишется в Национальный банк Украины (НБУ). Для этого составляется жалоба на оформление онлайн-кредита посторонним лицом с использованием поддельных документов. После этого Нацбанк должен будет проверить МФО.

В случае, если все эти обращения не помогли списать задолженность, нужно идти в суд с исковым заявлением о признании кредитного договора недействительным. Для рассмотрения дела нужно будет собрать все документы и доказательства того, что вы не регистрировались на сайте МФО, не заключали кредитный договор и вообще узнали о нем задним числом.

Также юрист советует подать в суд два ходатайства:

о получении ряда сведений от мобильного оператора , номер которого использоваться при получении кредита (такой номер указан в договоре). По запросу суда оператор должен будет предоставить данные о том, где находится телефон с указанной SIM-картой, а также распечатку SMS по этому номеру;

, номер которого использоваться при получении кредита (такой номер указан в договоре). По запросу суда оператор должен будет предоставить данные о том, где находится телефон с указанной SIM-картой, а также распечатку SMS по этому номеру; для получения банковской информации. По требованию суда банк должен предоставить данные о карточке (счете), на который были перечислены деньги.

По словам Бурченюк, в Украине уже есть примеры успешного оспаривания таких незаконных кредитов через суд. Например, это решение Тростянецкого районного суда Сумской области от 17 января 2020 года по делу № 588/1942/19.

Также после того, как суд докажет факт мошенничества, следует обратиться в Бюро кредитных историй. Оно должно изъять из кредитной истории жертвы запись о том, что была такая задолженность.

Во время разбирательств по делу о мошенническом кредите у жертвы могут "выбивать" долг. Бурченюк напоминает, что коллекторы не имеют права:

заходить в квартиру или дом, забирать любые вещи;

угрожать и заставлять погасить задолженность.

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