Мошенники по-новому "дурят" украинцев во время войны: названы самые популярные способы обмана

В Украине после начала полномасштабной войны изменились самые популярные схемы онлайн-мошенничества. Если до февраля-2022 наиболее распространенным был обман в интернет-магазинах, то теперь активизовались псевдоволонтеры и подставные перевозчики. Также растет популярность фишинга.

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Об этом рассказал начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Департамента киберполиции Евгений Дороганов в эфире "Суспільне.Спротив". Он перечислил главные опасности в интернете в военное время.

"С начала военного положения на территории Украины мошенничество трансформировалось. Появились новые виды, а именно: мошенничество под предлогом перевозок граждан из горячих точек, сдача в аренду жилья убегающим от войны гражданам. Также на арену вышли псевдоволонтеры и якобы предоставляющие услугу по пересечению госграницы гражданам призывного возраста", – рассказал Дороганов.

По его словам, те, кто обещает вывезти украинцев за границу, на самом деле не предоставляют такой услуги. Аферисты просто получают предоплату и исчезают со связи.

Весной и летом 2022 года наиболее распространенными были мошенничества по перевозкам, аренде и социальным выплатам якобы от ЕС и различных организаций. Но со временем они уступили первенство фишингу. Это ссылки и Telegram-каналы, нацеленные за завладение как денежными средствами, так и персональными данными.

Однако и мошеничество с онлайн-торговлей тоже никуда не делось. В начале полномасштабной войны его уровень значительно снизился, но теперь снова возвращается к довоенным показателям.

Как не попасться на крючок аферистов: чего нельзя делать

Передавать свои персональные данные

"По ним, имея определенные базы данных, можно установить и другие данные, в том числе банковские. Если звонят из банка и представляются сотрудником, не следует называть никакую информацию. На оборотной стороне карты есть номер горячей линии, положите трубку, перезвоните туда и спросите", – объяснил специалист.

Переводить деньги "на эмоциях" и без проверки

"Если звонят и говорят, что родственник или кто-то из близких попал в беду и нужно быстро перечислить средства, свяжитесь с этим родственником", – отметил Дороганов. То же касается волонтеров: прежде чем переводить деньги, нужно проверить организацию или частных лиц, которые объявили сбор.

Пренебрегать интернет-гигиеной

"Если мы говорим о распространении вредоносного программного обеспечения, то надо думать, куда кликаешь. И я бы советовал установить себе на компьютер актуальные базы ПО, противодействующего вредоносному коду. Проще говоря, актуален антивирус. Если есть возможность, он должен быть лицензионным, а не просто скаченным из интернета, потому что последнее может содержать вирусы", – рассказал эксперт.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что мошенники также нашли способ воспользоваться проблемами со связью у украинцев. Злоумышленники представляются жертвам рабочими компаний-операторов и просят назвать отправленный на телефон код.

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